Handjes op elkaar voor de nieuwe Bentley Conti GT

Evolutie is het toverwoord bij de nieuwe generatie van de Bentley Continental GT. Tegen alle downsizingtrends in wordt de nieuweling gewoon weer leverbaar met een vette W12. Wie benieuwd is hoe het is om een auto met zo’n dikke motor te bezitten doet er goed aan om deze video nog eens rustig terug te kijken.

Wat de vormgeving betreft valt er weinig verrassends te melden over de nieuwe Conti GT, want hij oogt simpelweg niet heel verrassend. Eigenlijk oogt de nieuwe een beetje als een kruising tussen de vorige Continental GT en de EXP10 Speed 6. Maar ook dat is niet heel verrassend.

