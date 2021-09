Mercedes-AMG, schiet eens op met die Project One!

Opnieuw staat de Mercedes-AMG Project One op een beursvloer te shinen. En niet in de showrooms of bij de klanten thuis in de garage.

Het is een geweldige ambitie van Mercedes-AMG om de hybride krachtbron van een F1-auto naar een straatauto te brengen. Het is ook een duivels moeilijke ambitie, want het project duurt langer dan de Duitsers ooit voor ogen hadden.

Al sinds 2018 schrijven we over de Mercedes-AMG Project One. Het bizarre apparaat heeft op meerdere beurzen zijn acte de presence gegeven. Nu weer, op de IAA Mobility in München. Dat begint toch een beetje awkward te worden, want het merk komt maar mondjesmaat met nieuwe informatie naar buiten.

En daarom staat er een rode Mercedes-AMG Project One zonder concreet nieuwe informatie op de IAA. Ontzettend gaaf, begrijp ons niet verkeerd, maar het is nog altijd wachten op verdere stappen. Klanten die een aanbetaling hebben gedaan zullen ook vol ongeduld in afwachting zijn van deze auto.

De Mercedes-AMG Project One zoals we hem zien op de IAA in München lijkt er helemaal klaar voor. Het interieur is te zien, er zit een ruitenwisser op, alle verlichting lijkt te voldoen aan wetgeving. Kortom, productieband aan en gaan met die banaan. Goed te zien op de foto’s de actieve aerodynamica van de auto en al dat carbon. Best indrukwekkend! De Project One gaat hoe dan ook een bizarre machine zijn.