De Mercedes-AMG C63S van Superbike-coureur Michael van der Mark

De beste Nederlandse motorracer rijdt privé een auto, hij moet wel aangezien hij geen motorrijbewijs heeft!

Michael van der Mark, Nederlands beste motorracer (let op Jeffrey Herlings fans, ik zeg motorRACER), neemt Wouter mee voor een rondje Rotterdam. Direct na zijn WK Superbike winst in Jerez was van der Mark terug in Nederland en spraken we hem. Van der Mark is actief in dat kampioenschap en rijdt niet onverdienstelijk rond op zijn Yamaha R1.

Het seizoen van 2018 sloot hij af als nummer 3 in het kampioenschap en in 2019 zit hij er wederom goed bij. Klik HIER voor de video.

Update: Na een valpartij in San Marino na dit interview stapt Michael dit weekend weer voor het eerst op de motor in Donington.