De 5 beste video’s van deze week!

Ja, is het weer zover? Heb je WEER niet alle video's kunnen kijken deze week? Daarom hier een extra handig overzicht. Check het toch maar even, misschien heb je er wel eentje gemist.

Maandag: Rijtest Bentley Continental GT Convertible

We begonnen deze week, week 27, met een Rijtest over een aristocraat met een dorstig hart. Alle superlatieven en metaforen kan je loslaten op de Bentley Continental GT Convertible, maar wat blijkt? Casper werd er eigenlijk heel rustig van. Kijk hem hieronder of HIER.



Dinsdag: Afscheid Alfa Romeo Giulia duurtester

Je weet dat het moment komt, dat moment waarop de hoofdredacteur je belt: “Casper, vergeet je niet die Alfa Romeo in te leveren..” Dat viel Casper toch zwaarder dan hij vooraf had verwacht. Hij blikt terug op zijn tijd met de Italiaan Dat leverde deze video op. Kijk hem hieronder of HIER.



Donderdag: Het was weer tijd voor een aankoopadvies

Je was jarenlang gezegend met slechts 7% bijtelling maar dat cadeautje stopt een keer, wat moet je nu? Wouter en Casper riepen de hulp in van Arjen en samen kwamen ze wel tot een paar leuke opties. Controleer dat zelf hieronder of HIER.



Vrijdag: Rijtest Focus ST

Extra rijtest op de vrijdag deze keer. Casper mocht naar Nice om daar te proeven aan de nieuwe Focus, ditmaal in de ST versie. 280PK met de mogelijkheid om de bergen rondom Nice in te duiken. Dat levert een lekkere informatieve video op. Kijk hem hieronder of HIER.



Zaterdag: De Mercedes-AMG van Superbike coureur Michael van der Mark

Michael van der Mark rijdt vooraan mee in het wereldkampioenschap Superbike. Maar als jij thuis is dan stapt hij niet op de motor, want hij heeft geen motorrijbewijs! Wouter stapte bij Michael in de C63S en vraagt hem het hemd van het lijf. Check het hieronder of HIER.