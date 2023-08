De nieuwe Mercedes E-Klasse: zo duur is ‘ie

De prijzen van de gloednieuwe Mercedes E-Klasse zijn bekend. Verrassing: die zijn niet mals.

Met hun omvangrijke gamma introduceert Mercedes zo’n beetje wekelijks nieuwe modellen en facelifts. Toch is de introductie van een nieuwe E-Klasse net even wat specialer. Dit blijft toch een belangrijke pijler, ook al nemen de GL- en -EQ-modellen steeds meer de overhand.

Wouter heeft de E-Klasse al in juni aan jullie voorgesteld (zie de video hieronder), maar één stukje informatie wat nog mistte was de prijs. Inmiddels kunnen we die ook melden, want de gloednieuwe E-Klasse is in de configurator verschenen.

De nieuwe E-Klasse (de W214 voor de kenners) heeft een vanafprijs van €71.676. Dat is maar liefst €10.000 meer dan de vanafprijs van de vorige generatie, maar het is verschil is minder dramatisch dan het lijkt. De instapper is op dit moment namelijk de E 300 e. Er is ook een nieuwe E 200, maar die is nog niet in de configurator te vinden.

De E 300 e is een plug-in hybride, met een systeemvermogen van 313 pk en een systeemkoppel van 550 Nm. Niet verkeerd voor een instapper. De E 300 e is ook als 4Matic te krijgen, tegen een meerprijs van €7.650.

De keuze is op dit moment nog beperkt, want de enige andere aandrijflijn die je kunt kiezen is de E 400 e. Dit is eveneens een PHEV, die standaard vierwielaandrijving heeft en een systeemvermogen van 381 pk. Voor deze versie ben je minstens €89.152 kwijt.

De E-Klasse Estate is ook meteen te bestellen, ook al is deze later onthuld. Voor de extra bagageruimte betaal je een meerprijs van €2.567. Dat is natuurlijk geen geld, in vergelijking met sommige opties (een vuilniszakgrijs kleurtje kost bijvoorbeeld €3.751).

Prijzen concurrentie E-Klasse

Qua concurrentie zijn er natuurlijk maar twee auto’s die er echt toe doen: de (eveneens gloednieuwe) BMW 5 Serie en de Audi A6. En vooruit, voor de volledigheid zetten we de prijs van de Lexus ES er ook bij.

Lexus ES 300h (218 pk): €60.995

BMW 520i (208 pk): €65.080

Mercedes E 300 e (313 pk): €71.676

Audi A6 50 TFSI e quattro (299 pk): €72.030

De 5 Serie is een paar duizend euro goedkoper, maar dan heb je ook echt een instapper. De 520i zou je eigenlijk moeten vergelijken met de E 200, maar ja, die is nog niet leverbaar. En de 520i is vooralsnog de enige benzineversie die je kunt bestellen bij BMW.

Bij Audi is wel een directe vergelijking mogelijk. De A6 50 TFSI e is ietsje duurder, maar je hebt standaard quattro. Als je E 300 e 4Matic pakt is de Audi wel degelijk goedkoper. Dan heb je natuurlijk wel een model wat al langer op de markt is, terwijl de Mercedes helemaal gloednieuw state-of-the-art is.