Lexus LFA is terug als gelikte coupé

Minder supersportwagen, meer een strakke coupé van 4,69 meter lang.

De spirituele terugkeer van een van de meest iconische Japanse supercars uit de jaren 0. Lexus heeft officieel het doek getrokken van de LFA Concept, een volledig elektrische sportwagen die niet eens zozeer op zijn voorganger lijkt. Niet alleen qua looks, maar er ligt ook geen epische V10 onder de kap. Er is wel flinke bak ambitie met dit project gemoeid. Toyota-stijl.

Lexus LFA Concept

De LFA Concept is het nieuwe geesteskind van Akio Toyoda. De auto is samen ontwikkeld met de engineers van de GR GT en GR GT3 racers van Toyota Gazoo Racing. Het idee is wat de 2000GT en de originele LFA hebben gedaan voor Toyota: de lat hoger leggen.

Hoewel hij tech deelt met de GR-racemodellen, draait het bij de Lexus LFA Concept om elektrificatie. De Japanse autofabrikanten hebben tot op heden nog niet echt baanbrekende dingen laten zien op EV-gebied in vergelijking met de Chinezen en Koreanen. En hoewel details schaars zijn rondom de techniek in deze LFA Concept, moet dit wel een voorbode zijn van wat komen gaat.

Het is een bijzonder ontwerp. De LFA Concept heeft een lage, vloeiende silhouet. Het is een moderne interpretatie van een klassieke GT-coupé. Breed, laag en een lekkere lange motorkap. Alleen ligt er geen puike ICE onder de kap. Meh. En als ik heel eerlijk ben had ik het ook geloofd als het MG-logo op de auto was geplakt.

Het ontwerp komt voort uit het aluminium carrosserieframe van de GR GT en combineert dat met de toch wel behoorlijk fraaie carrosserievorm.

De managementsamenvatting:

Lengte : 4.690 mm

4.690 mm Breedte : 2.040 mm (das best breed)

2.040 mm (das best breed) Hoogte : 1.195 mm

1.195 mm Wielbasis : 2.725 mm

2.725 mm Zitplaatsen: 2

Maar goed. Het woordje Concept laat al zien dat dit niet morgen zo in de showroom komt te staan bij Lexus. Maar wie weet wat de Japanners gaan laten zien de komende jaren. Het is in elk geval een eerste stap in de goede richting. Of het ook de iconische letters LFA waard is? Hmm..