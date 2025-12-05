Toyota GR GT is hier: V8, 650 pk en 850 Nm

Oké. De nieuwe Toyota GR GT is het wachten waard geweest.

Wow, wow, wow. Toyota stelt niet teleur vandaag. Geen saaie zuinige hybride aandrijflijnen en lage verbruikscijfers. We gaan het hebben over een dikke V8 met twee turbo’s, want de supercar van Gazoo Racing is eindelijk officieel!

Het zijn meteen twee modellen: de GR GT en de GR GT3. Waar de GR Yaris en GR Supra sportievere versies van bestaande modellen waren, komt Toyota GAZOO Racing nu voor het eerst met een eigen hardcore supercar.

De GR GT vormt het nieuwe vlaggenschip van Toyota’s performance-divisie. Dit is eigenlijk een pure raceauto die geschikt is gemaakt voor de openbare weg. Dat verwacht je misschien bij een merk als Ferrari of Porsche, maar we hebben het over Toyota! Het tweede model is dan ook de GR GT3. Gemaakt om te voldoen aan de FIA GT3-reglementen en moet Toyota weer volledig relevant maken in de internationale GT-racerij.

Beide modellen delen een compleet nieuw platform, dat Toyota’s eerste volledig aluminium carrosseriestructuur introduceert. Minder gewicht, meer stijfheid en een uitstekende basis voor zowel een straat- als een raceauto.

Onder de lange motorkap ligt iets waar wij het goed warm van krijgen: een 4.0 liter V8 met twee turbo’s. Dit is geen afgeleide van bestaande Lexus- of Toyota-motoren, maar een compleet nieuw blok dat speciaal voor dit project werd ontwikkeld. In de GR GT3 levert de motor zo’n 650 pk en een riant koppel van 850 Nm.

Exacte waarden voor de straatlegale GR GT zijn nog niet definitief vrijgegeven, maar dat zal vergelijkbaar zijn. De soundtrack moet volgens Toyota in de buurt komen van de iconische 2000GT en de Lexus LFA. De lat ligt weer lekker hoog bij de Japanners.

Het design laat ook weinig ruimte voor interpretatie: dit is toch waanzinnig gaaf? Een lange neus, brede wielkasten, functionele luchthappers en een achterkant met een enorme diffuser. De GR GT3 gaat nog een stapje verder met de nodige aero-elementen, waaronder een enorme vleugel.

Toyota wil gelijk doorpakken met een breder programma. Denk aan klantenteams, endurance-campagnes en mogelijk zelfs fabriekssteun op grote evenementen als de 24 uur van Spa en Daytona. Oké dan!

De GR GT is daarmee niet een halo-auto voor de showroom of een zoveelste concept. Het is echt het begin van een hernieuwde Toyota-racefilosofie. Hopelijk boekt het merk dan ook succes met dit model en is er genoeg animo voor. Want je gunt het ze wel, toch? Toyota heeft gekookt en dit smaakt naar meer.