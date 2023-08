BYD gooit prijzen van alle modellen omlaag

Van hun naamsbekendheid moet BYD het niet hebben, dus dan kun je maar beter zorgen dat de prijzen een beetje scherp zijn.

Wij Nederlanders klagen graag steen en been over het feit dat alles duurder wordt, maar toch zijn er nog dingen die goedkoper worden. Diverse EV’s bijvoorbeeld. Aangevoerd door Tesla (het zal eens niet) zijn er de nodige prijsverlagingen doorgevoerd.

De ‘prijzenoorlog’ (als je het zo mag noemen) woedde vooral aan het begin van het jaar, maar BYD a.k.a. Build Your Dreams doet nu ook nog een duit in het zakje. Ze verlagen de prijzen van ál hun modellen. Waarschijnlijk heb je geen idee om hoeveel modellen het dan gaat, maar dat zijn er momenteel vier.

Dolphin

We beginnen even met de goedkoopste, al heeft die niet de grootste prijsverlaging ondergaan. De instapversie van de Dolphin is namelijk nog steeds €29.990 (waarmee het wel de goedkoopste optie is in zijn segment). De prijsverlaging heeft betrekking op de Comfort- en Design-uitvoeringen van de Dolphin. Die zijn beide 1.000 piek goedkoper geworden en kosten nu respectievelijk €35.490 en €36.990. Doe er je voordeel mee.

Atto 3

De BYD Atto 3 (een compacte cross-over) heeft wel degelijke en lagere vanafprijs gekregen. Voorheen kostte deze auto 42 mille, nu wordt de prijs verlaagd naar €38.990. Die prijsverlaging kan geen kwaad, want de Atto 3 was eerst bijna net zo duur als de Niro EV. Voor de meesten is de keuze dan snel gemaakt. De Atto 3 (die standaard goed in de spulletjes zit) is nu een betere deal, aangezien de Niro EV momenteel €44.795 kost.

Han & Tang

De prijsverlaging van BYD heeft ook betrekking op de topmodellen, met de klinkende namen Han en Tang. Dit zijn respectievelijk een zakensedan en een grote SUV. Deze modellen kosten nu allebei €69.990. De Han kostte eerst €71.500 en de Tang €73.300, dus die laatste is het meest in prijs gezakt.

70 mille is nog steeds een hoop geld voor een auto van een onbekend Chinees merk, maar je krijgt er wel wat voor terug. De Han en Tang hebben beide 517 pk en de Han heeft een range van 571 km. De Tang heeft minder range (400 km), maar dan heb je wel een ruime SUV met zeven zitplaatsen (wat maar weinig EV’s hebben).

De Han en de Tang zullen waarschijnlijk toch een lastig verhaal worden in Nederland, maar de Atto 3 en Dolphin zouden het nog best aardig kunnen doen. Sterker nog: de Atto 3 is al goed op weg. Dit jaar zijn er toch al 665 stuks op kenteken gezet.