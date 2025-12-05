Zo stel je de goedkoopste Tesla Model 3 Standard van je dromen samen

Of nachtmerrie. Het is maar net hoe je de Tesla Model 3 Standard ziet.

In een wereld waar alles duurder lijkt te worden is het best verfrissend dat Tesla met een goedkopere variant van de Model 3 Standard komt. Niet heel verrassend, want de Model Y kreeg al eerder deze behandeling. Je krijgt minder, voor minder. Ja, das logisch. Behalve bij een Porsche GT-product. Dan betaal je weer meer voor minder luxe. Enfin.

De prijs van de Tesla Model 3 Standard was al bekend: 36.990 euro. Maar nu staat deze droomauto (kuch) ook in de configurator van het Amerikaanse merk. Gaan we toch even koekeloeren wat er allemaal mogelijk is.

Kaal is ook echt kaal

Wil je ‘m zo goedkoop mogelijk houden, kies dan voor Pearl White Multi-Coat, met de 18” Prismata-velgen. Laat alle aanvullende opties zoals een luxere versie van Autopilot achterwege en je mag inderdaad voor die net geen 37k jezelf eigenaar noemen van een Tesla Model 3 Standard.

Kies je wel een kleurtje op je Tesla Model 3 Standard en de optie voor FSD, dan kom je uit op een prijs van 45.790 euro. Maar dat schiet z’n doel een beetje voorbij. Als je voor kaal kiest, ga dan ook echt voor een kale.

Nog geen 300 euro per maand

Middels de huurkoop optie rij je een Model 3 Standard voor 299 euro per maand. Dat is wel op basis van 60 maanden met een aanbetaling van 8.550 euro. Ook heb je te maken met een slottermijn van 12.577 euro. Hop, allemaal naar de configurator. Of ga gewoon door met je dag. Dat kan natuurlijk ook.

De goedkoopste Model 3 heeft een rijbereik van 534 km en accelereert in 6,2 sec van 0 naar 100 km/u. Het interieur is voorzien van stoelen van textiel, maar ze zijn wel elektrisch verstelbaar en verwarmd. De stoelverwarming voor achterpassagiers is verdwenen met deze kale uitvoering. Wel prima: een USB-C-poort voorin zit en twee achterin. Die achterste poorten leveren bovendien 65 watt, dus je kunt er een laptop mee opladen.

Groot verschil met Premium

Het prijsverschil met de Premium is best fors. De eerstvolgende goedkoopste Model 3 kost minimaal 45.990 euro. Daarmee is de oude variant van 42k-euro verdwenen. Oftewel: kies voor kaal of kies voor prijzig, want een prijsverschil van 9 mille is fors te noemen.

Leveringen van de Tesla Model 3 Standard beginnen in januari 2026.