BREEK!! Dit is de nieuwe Mercedes E-Klasse

Dat kunnen we wel een BREEK noemen, niet? Want de nieuwe Mercedes E-klasse is wel een dingetje natuurlijk!

Taxichauffeurs opgelet, dit is jullie nieuwe auto. Mercedes heeft het doek getrokken van de nieuwe E-klasse. En het is, mits je er van houdt, een fraaie verschijning. Eerlijk is eerlijk. Kijken jullie even mee, heren (m/v/x) van BMW?

De nieuwe Mercedes E-Klasse (W214) ziet er namelijk gewoon strak uit. Of zoals Mercedes het zelf zegt, hij heeft de proporties van een ‘klassieke limousine’ met een korte overhang voor en een lange motorkap.

Een Black Panel-achtig oppervlak verbindt de grille met de koplampen. Dit inzetstuk in hoogglanzend zwart doet visueel denken aan de Mercedes-EQ modellen, zoals wij gisteren ook al zeiden.

M

De Mercedes E-Klasse heeft standaard led-koplampen, maar als optie is DIGITAL LIGHT leverbaar, zonder en met projectiefunctie. Een leuke gimmick is dat alle dagrijverlichtingsunits de vorm van een wenkbrauw hebben. Is weer eens wat anders dan wimpers op je Twingo, niet?

Oh ja, helaas kon Mercedes ook niet achterblijven in de trend van verlichte grilles. Ook bij de nieuwe E-Klasse wordt het rasterwerk omsnoerd door een led-stripje. Mooi als je ervan houdt, maar het had van ons niet gehoeven…

Welke motoren zitten er in de nieuwe E-Klasse?

Bij de introductie van de nieuwe Mercedes E-klasse, kun je kiezen uit 4-cilinder benzine en diesels. Sommigen met, en anderen zonder hybride-techniek. En hoeveel vermogen die leveren? Kijk zelf maar even. Eerst de ‘gewone’ motoren.

En de motoren die wel worden geholpen door elektra leveren de volgende prestaties

De hybrides kunnen ook echt wel een eindje elektrisch rijden. De WLTP-cijfers spreken van een elektrische actieradius van 100 kilometer. De elektromotoren leveren 95 kW (129 pk). Meer plug-in hybrids met dieselmotoren zullen volgen.

Entertainment is van een andere orde

Als je niet hoeft te rijden en als passagier mee mag in de nieuwe E-Klasse, dan zul je wat beleven. De Mercedes heeft namelijk technologie aan boord waardoor je muziek met drie zintuigen kunt beleven. Dat kan ik zelf wel proberen uit te leggen, maar Mercedes doet dat beter.

Met de nieuwe actieve sfeerverlichting met soundvisualisatie kunnen de inzittenden van de nieuwe E-Klasse muziek met drie zintuigen beleven: muziek en geluiden uit films of apps kunnen worden beluisterd (optioneel met Dolby Atmos®-technologie), gevoeld (door middel van klankresonerende transducers van het optionele Burmester® 4D-surround sound system) en nu ook ‘gezien’. De visualisatie vindt plaats op de lichtband van de actieve sfeerverlichting (optie). Deze loopt in de E-Klasse voor het eerst door het gehele voertuig.

Nog heel even wachten tot hij er is

Als je nu al helemaal enthousiast bent geworden over de nieuwe Mercedes E-Klasse, dan moet je helaas nog heel even geduld hebben. Want al is hij vandaag onthuld, hij staat pas in het najaar bij de dealer.

Maar tot die tijd kun je alvast even kijken naar de plaatjes en de bewegende beelden. En komen er ongetwijfeld allerhande updates. Zoals de prijzen bijvoorbeeld.