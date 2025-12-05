Wat als je een supercar als schilderij gebruikt?

Twee werelden komen samen tijdens de Miami Art Week.

Eigenlijk is een supercar al kunst van zichzelf. Maar met de lak kun je een hoop doen. Tijdens Miami Art Week steelde McLaren de show met een bijzondere 750S die fungeert als canvas. Het project heet Project Chromology en is ontstaan uit een samenwerking tussen McLaren Special Operations (MSO) en de Britse abstracte kunstenares Nat Bowen.

Bowen staat bekend om haar felgekleurde kunstwerken waarin gelaagdheid, transparantie en kleurpsychologie samenkomen. Je moet het maar net zien, want ik ben dan zo’n kunstbarbaar die denkt: oké, ik zie drie kleuren. Maar goed, je moet me dan ook niet in een kunstmuseum zetten.

MSO ging met op basis van het werk van Nat Bowen aan de slag en zo ontstond de nieuwe Chromatic Layered Finish: een meerlagige verftechniek waarbij laag over laag wordt aangebracht. Daardoor verandert de kleur subtiel met het licht, alsof de auto voortdurend een andere stemming heeft. Een beetje zoals ik op maandagochtend, maar dan kunstzinnig.

De techniek is niet alleen iets afstandelijks. McLaren creëert een verfstructuur die je daadwerkelijk kunt voelen. Er zit daadwerkelijk een subtiele reliëftextuur ín de lak. Best vet als je erover nadenkt, toch?

Het blijft niet bij een aparte lak. In dit geval vond McLaren het nodig om voor het eerst 24-karaats goudplaatjes op een auto te schroeven. De badges zitten voorop, aan de zijkant en achterop,

Project Chromology beleeft zijn werelddebuut tijdens Miami Art Week. Dus als je kunst wil combineren met een Britse supercar: bel McLaren MSO.