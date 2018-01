De opa van de Mercedes E-Klasse is 50 jaar geworden

De 'nieuwe generatie Mercedes-Benz' is inmiddels stokoud.

Feestje, feestje, feestje! De feestmaand december is nog maar net achter de rug, maar we rollen de vreugde gewoon nog even door. Het is namelijk vijftig jaar gelden dat Mercedes het doek van de W114 en W115 trok in Sindelfingen. De auto’s zouden uiteindelijk uitgroeien tot onvervalste succesnummers voor Mercedes en min of meer de lijn uitzetten die het merk ook nu nog volgt.

De W114 en W115 waren de opvolgers van W110 met zijn haast Amerikaans aandoende ‘haaienvinnen’ op het achtersteven. Het design van Paul Bracq was strak, elegant en hoekig. Bracq werd naar verluidt bijgestaan door Bruno Sacco bij het tekenen van de lijntjes. De twee helden zijn samen verantwoordelijk voor decennialang Mercedes-design waar velen ook nu nog naar terug verlangen.

Om de nieuwe modellen af te zetten tegen hun voorgangers gaf Mercedes ze tijdens de marktintroductie de toevoeging ‘/8’ mee. Toen een journo van Auto-Motor-und-Sport in zijn review maar bleef schrijven over de Strich Acht, was meteen de bijnaam van de auto geboren. Vanaf dat moment staat de W114/W115 bekend als de Strich Acht, of Stroke-8 in het Engels. Handig ook, want W114/W115 is maar lastig.

Nu we het toch over deze twee nummers hebben: het verschil tussen de W114 en de W115 zit hem in de leverbare motoren. Zoals het een echte Mercedes betaamt was het model namelijk leverbaar met een plethora aan motoropties. Wellicht om de zaken voor de monteurs wat overzichtelijker te houden, werden de modellen met zes-in-lijn intern aangeduid als de W114. De modellen met magere vierpitters of vijfpitters daarentegen, gingen door het leven als W115.

Doch niet alleen qua motoren was er veel keuze voor de Strich Acht-klant. Met de W114/W115 begon Mercedes namelijk voorzichtig aan het vullen van niches. Zo kwam er een stijlvolle coupé variant, maar ook een verlengde sedan met een 65 centimeter langere wielbasis en een extra zitrij. Van de laatste variant werden er zo’n 10.000 stuks verkocht.

In het geheel niet slecht die 10.000 stuks, maar het vormde slechts een fractie van het totaal aantal verkopen. Sterker nog, de Stroke-8 werd de eerste Mercedes waarvan er meer dan een miljoen verkocht werden. Uiteindelijk werden het er zelfs bijna twee miljoen. En dat terwijl opvolger W123 in 1976 alweer stond te trappelen om het stokje over te nemen van de W114/W115.