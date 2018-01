Man beukt supermarkt met pantservoertuig, scoort flesje wijn

The Grand Tour, maar dan in het echt.

Mocht je de laatste aflevering van The Grand Tour gezien hebben dan weet je dat het trio al snel weer afgestapt is van het idee om hun items niet te scripten. Ja, oké, uiteraard was die aflevering die ‘niet gescript’ was ook compleet gescript, maar daar kijken we even overheen.

In de laatste episode ramde Richard Hammond met zijn gepantserde voertuig op rupsbanden een winkelcentrum in Dubai binnen. En passent ramde hij ook nog een E39 (aankoopadvies) op de straten van de zandbak en ontkende hij vervolgens in de studio dat hij daar iets van gemerkt had. Kom op jongens, we weten inmiddels wel hoe de worst gemaakt wordt. Hoe geloofwaardig is het überhaupt dat er een 20 jaar oude BMW rondrijdt in Dubai…

Nee, neem dan Rusland. Daar doen dit soort voorvallen zich tenminste echt voor. Zona Media meldt dat een man in het frisse Apatity met een pantservoertuig op rupsbanden de gevel van een supermarkt geramd heeft. Vervolgens wilde hij er vandoor gaan met een flesje wijn, echter de autoriteiten staken daar een stokje voor.

Het bleek dat de man de machtige machine gebietst had bij een oefenterrein van een paramilitaire vereniging. Deze vereniging (DOSAAF) laat weten dat het voertuig bedoeld was om toekomstige dienstplichtigen rijles te geven. Lijkt me een gezellige club.

Image-Credit: pica uit het archief ter illustratie