Koop deze oude Audi A7 in Nederland

De nieuwe generatie A7 wordt bij Audi intern aangeduid als de C8 generatie. ‘Hoe dan?!?’, denk je nu wellicht? Wel, omdat de auto op dezelfde basis staat als de nog te introduceren C8 A6. Op zijn beurt wordt deze nieuwe A6 aangeduid als C8, omdat zijn stamboom teruggaat naar de allereerste Audi 100 uit 1968. Deze kreeg de typeaanduiding ‘100’ omdat ‘ie aanvankelijk 100 Duitse pk’s op de voorwielen losliet. Intern werd de auto echter -je raadt het al- ‘C1’ genoemd.

Nou wil het ‘toeval’ dat er van die eerste generatie Audi 100 ook een heuse coupé variant bestond. In dit geval eentje met twee deuren, zoals dat hoort bij coupé’s. Maar als we even door de vingers zien dat de A7 vier deuren heeft, kan je deze Audi 100 coupé S dus beschouwen als de verre voorvader van die auto. Audi bouwde er 30.687 exemplaren van.

Onder de kap van de auto, die toentertijd doorging als een poor man’s Aston Martin DBS, huist níet de basismotor van de reguliere Audi 100, maar een iets groter aggregaat met een inhoud van bijna 1.9 liter. Het blok is goed voor 115 pk, die zoals eerder aangeven de voorwielen aandrijven.

In het geval van dit exemplaar is de krachtbron gekoppeld aan een automaat, wat de auto niet bepaald tot een strepentrekker zal maken. Maar goed, wil je dat überhaupt bij zo’n klassieker. Als het ding maar soepel schakelt zal de auto zich vast lenen tot het betere cruisewerk op een lome zondagmiddag. Helaas is de vraagprijs niet mals. De verkoper wil graag 22.000 Euro ontvangen voor de oude boksbeugel. De moeite waard, of koop je daarvoor toch liever iets anders?

Bedankt Robert voor de tip!