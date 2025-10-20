Dat zeggen we niet snel, maar wat de politie nu doet, kan écht niet…

De politie heeft weer iets nieuws bedacht en daarmee gaan ze wat ons betreft wel een beetje ver. Of moeten we zeggen TE ver? Ze hebben namelijk drones aangeschaft die boven je hoofd zweven om te checken of je aan het bellen bent op de fiets. Geen grap, het gebeurt echt. Het immer betrouwbare BNR zegt het en dan is het dus waar. In delen van Oost-Nederland hangen ze sinds kort in de lucht, turend naar telefoonschermen tussen fietssturen.

De gedachte erachter is op zich begrijpelijk. Fietsers die appen of bellen veroorzaken ongelukken, en verkeersveiligheid is een serieus onderwerp. Maar de manier waarop we die strijd voeren, begint een tikje futuristisch aan te voelen. Of dystopisch, afhankelijk van je humeur.

De politie gaat wat ons betreft nu te ver

Waar vroeger een agent op de hoek stond die je aansprak met een beleefd “telefoon even weg, meneer”, vliegt nu een onbemand toestel boven de straat dat opneemt, analyseert en rapporteert. Vervolgens valt er een boete op de mat en klaar is ome bromsnor.

Het is knap dat het technisch kan en we weten dat je geen telefoon mag gebruiken op de fiets, maar het is ook wat ongemakkelijk dat het inmiddels allemaal zo geautomatiseerd gecontroleerd wordt. Blijkbaar zijn we zo slecht geworden in gezond verstand gebruiken dat de politie het kan verkopen om dit soort controles in te stellen. Brrrr.

De politie zelf noemt het effectief en efficiënt. Dat zal best. Maar ergens voelt het alsof de grens tussen verkeersveiligheid en algehele observatie nog maar een paar propeller-slagen breed is.

En dat gaat wat ons betreft net iets te ver.