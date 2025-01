Politie gaat ook aan de stekker

De Nederlandse politie rijdt nog voornamelijk met plofmotoren, maar er komt ook echt een elektrische politieauto aan!

Het regent vandaag politieberichten op Autoblog. We schreven al over een agent die zijn rijbewijs kwijt is geraakt door te hard rijden in een politieauto en we deelden het gerucht over het inwisselen van de Audi A6 Avant voor de Mercedes-Benz E 450 d.

Maar er is meer nieuws. Want bij dat laatste gaat het om een nieuwe dieselbeuker voor de Nederlandse politie. Dan komt toch de vraag bij je op, waarom gaat de overheid zelf niet elektrisch rijden? Wij moeten toch ook allemaal? Nou dat gaan ze ook gewoon doen. En best snel ook, vinden ze zelf.

De elektrische politieauto komt eraan!

De politie zegt het zelf in het bericht waar ook de komst van de BMW X1 en de Ford Kuga wordt aangekondigd. Het is allemaal nog wel een beetje onwennig. Er staat in de kop vanaf 2026 ook elektrische noodhulpvoertuigen, in de alinea staat het vierde kwartaal van 2025.

Het mag de pret niet drukken, binnen een jaar krijg je het stopteken vanuit een Skoda Enyaq. Hiermee wil de politie ook zijn steentje bijdragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot en het bereiken van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Een derde van de basispolitievoertuigen moet elektrisch worden en daarmee komt dat aantal op zo’n 500 stuks.

Bruikbare actieradius

Het zou gaan om de Skoda Enyaq 85 versie. Die heeft een netto batterijcapaciteit van 77 kWh en een actieradius van zo’n 579 kilometer. Behoorlijk bruikbaar. De auto kost voor consumenten minimaal 45.990 euro, maar dat zal niet de prijs zijn die de politie voor de auto gaat betalen.

Voorlopig rijden ze nog niet massaal rond, al zou je een testexemplaar al wel eerder tegen kunnen komen. Ons advies in dit geval: volg de Skoda rijder niet, tenzij er een bordje oplicht met: volgen politie.