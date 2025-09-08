Het gaat niet snel, maar wel gestaag. De focusflitser, op steeds meer plekken in ons land zie je hem al staan…

Voor de notoire telefoonverslaafde automobilist is het de hel; de focusflitser. Dat geldt ook voor krantenlezers, adepten van kleurplaten en hobbykoks. Al dit soort dingen mogen niet achter het stuur en deze flitser ziet dat. En als je gesnapt wordt heb je zomaar een boete van 430 euro aan je fiets hangen. Offehhh, je auto.

En die focusflitser neemt langzaamaan het hele land over. Zo stond de eerste in Den Haag, volgde Utrecht al snel, evenals het Groningse Haren. En daar is nu ook Noord-Holland bijgekomen.

De focusflitser neemt het hele land over

Ze hebben hem neergezet langs de N244 bij West-Graftdijk. Ze verwachten daar veel schorriemorrie met hun telefoon te kunnen betrappen. En als ze daarmee klaar zijn gaat de focusflitser weer naar een andere locatie, want het gaat om een verplaatsbare paal.

En al waren er natuurlijk al legio manieren om telefoongebruik bij automobilisten vast te stellen, daar waren altijd mensen voor nodig. Flitsers konden dat niet uit zichzelf vaststellen.

De focusflitser kan wél zonder hulp van een mens opereren. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En als je denkt, een flitspaal werkt niet, iedereen weet waar hij staat en gooit dan even zijn telefoon aan de kant, da’s dus niet zo met de focusflitser. Die is erg makkelijk te verplaatsen en kan dus steeds op nieuwe onverwachte plekken worden ingezet. En als je gesnapt wordt ben je aan de beurt, zou Koos Spee gezegd kunnen hebben, de boete is 430 europieken. Plus 9 euro administratiekosten.

En dan nog iets, als je denkt “ik kom nooit in Noord-Holland, Utrecht, Groningen of Den Haag, dus voor mij is er niks aan de hand”, dan heb ik slecht nieuws voor je. Er komen 50 focusflitsers in ons land te staan. Dus ook een bij jou in de buurt.

Zeg nu dus niet dat we je niet gewaarschuwd hebben…