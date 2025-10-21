Baby G-klasse krijgt het nakijken met de nieuwe Land Cruiser FJ

Toyota heeft een schattige variant uitgebracht van de Land Cruiser met de nieuwe FJ.

We weten dat ze bij Mercedes werken aan een baby versie van de G-klasse. Het is nog steeds wachten op een onthulling, terwijl Toyota al zijn eigen versie klaar heeft van een kleinere Land Cruiser. Dit is namelijk de gloednieuwe Toyota Land Cruiser FJ.

Tijdens de Japan Mobility Show 2025 beleeft dit gloednieuwe model zijn wereldpremière. De FJ is meer dan zomaar een retro-variant: hij is een eerbetoon aan de oer-Land Cruiser die in 1951 als Toyota BJ begon en als eerste auto de zesde station van Mount Fuji bereikte. Sindsdien is de Land Cruiser uitgegroeid tot een icoon met meer dan 12 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd.

Terug naar de roots

Waar de huidige line-up bestaat uit de luxueuze 300-serie, de onverwoestbare 70-serie en de recent gelanceerde 250-serie, voegt Toyota nu met de FJ een vierde smaak toe. Een compacte variant voor mensen die wel de ruige looks willen, maar niet zoveel ruimte op de oprit hebben.

Met zijn lengte van 4,58 meter, breedte van 1,86 meter en hoogte van net geen twee meter, is de FJ duidelijk kleiner dan de Land Cruiser 250. Toch oogt hij lekker stoer, met zijn rechthoekige carrosserie, gespierde spatborden en strakke “dice”-vormige design. De hoekige bumperdelen zijn zelfstandig los te maken, handig in het geval van een kleine schade als je deze wil vervangen.

Interieur

Binnenin is het duidelijk dat Toyota niet aan overbodige luxe heeft gedaan. Een horizontaal dashboard, grote fysieke knoppen en een logische indeling zorgen ervoor dat alles met handschoenen aan te bedienen is.

De FJ biedt plek aan vijf inzittenden. Het is allemaal niet baanbrekend aan boord. Vooral functioneel, logisch en alles zit op de plek daar waar je het verwacht.

Techniek

Onderhuids maakt de FJ gebruik van het IMV-platform, die ook dienstdoet bij Toyota’s robuuste pick-ups. Dankzij een kortere wielbasis (2.580 mm) en een draaicirkel van slechts 5,5 meter is de FJ lekker wendbaar. De terreinprestaties zijn volgens Toyota “waardig aan de Land Cruiser-naam”.

De nieuwe Toyota Land Cruiser FJ is uitgerust met een 2.7-liter viercilinder benzinemotor met 163 pk en 246 Nm koppel. Toyota omschrijft de aandrijflijn als parttime vierwielaandrijving. Dat betekent denk ik dat het systeem vier dagen in de week werkt, maar op vrijdag een papadag heeft.

De Land Cruiser FJ verschijnt halverwege 2026 op de Japanse markt. Daarna volgen ongetwijfeld andere markten. Want stoer is ‘ie wel. En ook een beetje schattig. Na de laatste generatie Suzuki Jimny had de wereld weer zo’n gekke baby-offroader nodig.