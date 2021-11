De Porsche 911 Targa politieauto is terug!

Je wordt er gelijk nostalgisch van: voor Tune it! Safe! dit jaar is de Porsche 911 Targa door TechArt uitgevoerd als politieauto.

Een politieauto moet van alles zijn, maar het belangrijkste is dat hij een beetje van alles kan. Zo moet de B-Klasse die in steden vaak ingezet wordt praktisch en vlot zijn, terwijl de A6 van de snelwegpolitie gewoon echt dikke auto’s moet kunnen bijhouden terwijl er veel spul mee moet. Vroegâh lag de nadruk vooral op dat de auto snel moest zijn, dus gebruikte de Nederlandse snelwegpolitie Porsches. 911 Targa’s om precies te zijn. Het open dak was nodig zodat de agent op de passagiersstoel vanuit de auto handgebaren kon geven aan het overige verkeer.

Porsche 911 Targa politieauto

Die dagen zijn al zo’n 30 jaar vervlogen en eigenlijk is er sindsdien niet zo veel meer gebeurd met de 911 Targa als politieauto. Tot nu! In Duitsland hebben ze jaarlijks een promotie-auto voor “Tune It! Safe!”. In Duitsland zie je wel eens bij getunede auto’s dat ze een TÜV-certificaat hebben, die bij onze Oosterburen bepaald niet makkelijk worden vergeven. Daarom zitten zelfs simpele modificaties al snel op of zelfs over de grens van wat de politie leuk vindt in Duitsland. Tune It! Safe! is een initiatief van de Duitse tuning-associatie (VDAT), bedoeld om te laten zien dat TÜV-gecertificeerde modificaties wel leuk genoeg kunnen zijn. Zo leuk dat zelfs politieauto’s ermee uitgedost worden. Dat doen ze dan ook: in samenwerking met Hankook en meestal een bekende tuner wordt er een speciale politieauto gebouwd.

Tune It! Safe! Porsche politieauto

De auto van dit jaar markeert de terugkeer van ‘onze’ politieauto: de 911 Targa! De modificaties zijn uitgevoerd door TechArt op een Porsche 911 Targa 4 van de 992-generatie. Het gaat dan om een TechArt-stylingpakket rondom, denk aan bumpers, splitters en zelfs een subtiele ducktail spoiler. Sportvelgen, een verlaging van 40 mm en een aangepast interieur maken de veilig getunede Porsche 911 politieauto af.

Polizei

De Porsche 911 politieauto van Tune It! Safe! zal enkel gebruikt worden voor promotiedoeleinden, maar in theorie zou de Duitse Polizei boeven mogen vangen in de Targa. De auto is uitgedost in alles wat je nodig hebt voor een politieauto, zoals zwaailichten en opvallende strepen. Je kunt zoals elk jaar de Tune It! Safe! politieauto bewonderen op de Essen Motorshow. Daarna mag ‘ie best naar Nederland gestuurd worden om een wit met oranje politie-uniform te krijgen. Lekker nostalgisch!