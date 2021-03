Porsche 911 Targa doet halve koprol in Gelderland - Autoblog.nl

Deze Porsche 911 Targa maakte de koprol niet af, dus eindigt deze op z’n dak.

Zwaarder dan een reguliere Porsche, maar niet zoveel open lucht als een cabrio-911. De Porsche 911 Targa lijkt een vreemd tussenmodel te zijn, die tóch iets begeerlijks heeft. Is het de interessante techniek, of is het de mooie combinatie van hardtop en opendak? Dat blijft nog een beetje een mysterie. Sowieso voor deze schrijver.

De Targa op de foto’s is echter nog dat stukje mysterieuzer. Feit is wel dat de 911 Targa 4S minstens een halve koprol heeft gedaan; de auto ligt nu ondersteboven op een fietspad. Daarbij heeft dat glazen dak het duidelijk niet overleefd. Het gaat om een 997-model dat in 2008 voor het eerst op de Nederlandse weg reed. Deze heeft dus niet het Targa-systeem waarbij de hele achterzijde van het dak omhoog wordt getild. In plaats daarvan schuift het dak onder de achterruit, alsof het een flink panorama-dak is.

De linkerzijde van deze Targa lijkt nog redelijk onbeschadigd te zijn. Ja, de achterste wielkast heeft wat krasjes, maar zo’n gigantisch grote kostenpost hoeft dat ook niet te zijn. Kijken we naar de andere kant van de omgekukelde Targa, dan zien we dat het ongeluk toch een stukje heftiger was. Het voorwiel zit duidelijk niet meer zo goed aan de auto vast als zou moeten. Ook zien we auto-onderdelen waar eigenlijk een bumper voor hoort te hangen. Het lijkt er dus op dat de Targa met het rechtervoorwiel de stoeprand raakte.

Het ongeluk zou vrijdagmiddag zijn gebeurd, zo rond 14.00 uur in Doesburg. De Porsche Targa raakte van de weg, gleed door het plantsoen en rolde tegen de lantaarnpaal aan. De politie en een ambulance waren ter plaatse; de bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend.

Foto’s: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink