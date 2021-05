De purist huilt: Aston Martin stopt met handbak - Autoblog.nl

Och, reik de handdoeken der verdriet aan. Aston Martin stopt met het aanbieden van de handbak.

Je hebt pas geleefd als je een auto met een handbak hebt gehad. Een echte sportauto heeft een manuele versnellingsbak. En zelf roeren is natuurlijk het allerbeste wat er is bij een oudere supercar. Zomaar even wat statements van online helden op het prachtige WWW.

Wat zal dit nieuws dan als een klap aankomen. Tobias Moers, CEO van Aston Martin, heeft in een interview met Car Advice aangegeven dat het merk stopt met het aanbieden van een handbak. Haal de doos met tissues er maar bij. Vanaf 2022, volgend jaar al dus, is het afgelopen.

De huidige Vantage is leverbaar met een handbak. Deze auto krijgt volgende jaar een update. Met die update stopt Aston Martin met de mogelijkheid om dit model met een handbak te configureren. De Vantage was het laatste model dat leverbaar was met een handgeschakelde transmissie. En dat betekent het einde van zelf roeren in een nieuwe Aston Martin.

Het is simpel. De meeste helden op het internet kopen geen nieuwe Aston Martin met een manuele transmissie. Sowieso is het zelf schakelen stervende. Er zijn nog maar weinig sportautofabrikanten die het aanbieden. Porsche en Aston Martin zijn één van de laatste dappere krijgers onder dit soort merken die het nog leveren. Moers zegt dat de tegenvallende vraag naar de handbak de reden is geweest van het merk om het straks niet langer aan te bieden.

Geen hond koopt een handbak vrije vertaling Tobias Moers

En daarmee komt er een einde aan een langdurige traditie van Aston Martin. Laten we vanavond proosten, vrinden. En wenen jegens dit feit waar we jammermoedig van worden.