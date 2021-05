Extra thuisrace (en overwinning?) voor Max Verstappen - Autoblog.nl

De GP van Turkije editie 2021 wordt nu alweer geschrapt. Er komt uiteraard wel wat voor in de plaats en het goede nieuws is: dat kan goed uitpakken voor Verstappen.

Ver vooruit plannen is een beetje riskant in deze coronatijden. Eigenlijk moet alles in potlood in de agenda genoteerd worden. Ook de Formule 1-kalender is aan verandering onderhevig.

Twee weken terug schreven we nog dat de GP van Canada van de kalender geschrapt wordt. Het Formule 1-circus is weliswaar welkom in Canada, alleen moesten ze twee weken in quarantaine. Dat ging een beetje lastig, aangezien de GP van Azerbeidzjan een week eerder op de kalender stond. Dat zou dus betekenen dat er in Baku alleen met reservecoureurs gereden moet worden. Dat zou ook een keer leuk zijn, maar dat is niet wat de Formule 1 voor ogen heeft.

De GP van Canada op 13 juni werd daarom vervangen voor de GP van Turkije. Maar we zijn nu tweeëneenhalve week verder en de GP van Turkije voor 2021 kan alweer geschrapt worden van de kalender. Dit maakt de Formule 1 vanmiddag bekend. De reden: reisbeperkingen.

Wat nu? Om te beginnen wordt de GP van Frankrijk een week naar voren gehaald. Het gat dat die race achterlaat wordt vervolgens opgevuld met de GP van Oostenrijk. Dat wil zeggen: nog een GP van Oostenrijk. Er wordt dus net als vorig jaar twee keer op de Red Bull Ring gereden.

BREAKING: Due to travel restrictions, it is unfortunately not possible to race in Turkey in June



As a result, France moves a week earlier (18-20 June) and Austria will host a double header (25-27 June and 2-4 July)#F1 pic.twitter.com/T6u2uqfYDM — Formula 1 (@F1) May 14, 2021

Dit betekent: een extra thuisrace voor Max Verstappen. Terwijl Zandvoort en Spa als de persoonlijke thuisraces voor Max gezien kunnen worden is de Red Bull Ring een thuisrace voor het team. Dit resulteerde tot twee keer toe in een overwinning voor Max (2018 en 2019). Vorig jaar ging het wat minder met een DNF en een derde plaats, maar laten we focussen op het positieve. In Turkije werd hij vorig jaar overigens zesde, dus statistisch gezien zijn de kansen van Max er gewoon op vooruitgegaan.

Voor alle duidelijkheid hieronder de nieuwe kalender. Onder voorbehoud uiteraard.