Aston Martin Vantage grille issue opgelost

De eigenwijze Britten bekennen toch een beetje schuld met die gekke Aston Martin Vantage grille. Hopelijk zal BMW volgen.

Het is best wel een lastige kwestie. Stel, je moet als designteam opvolgers ontwerpen voor de V8 Vantage én de DB9. De grootste kritiek die die auto’s kregen qua design, was dat het te veel op elkaar leek. Als je ooit een ouderwets gezellige Franse ménage à trois houdt, klaag je toch ook niet dat de partners (M/V) in kwestie te lang knap blijven?

De nieuwe V8 Vantage is nog altijd een bijzonder fraaie auto, vergis je niet. Zeker als je ‘m in het echt ziet met het zonlicht erop, is het een absolute beauty. Een dingetje dat een beetje blijft knagen: die gekke Aston Martin Vantage grille. Ergens klopt die ‘Hunter’-grille (zo heet ‘ie) niet helemaal. Het is een massief open gat. Bij de DBS en DB11 ziet het er veel beter uit. Bij de V8 Vantage is het zonde, want het ziet eruit als een openstaande eendenbek, wachtend om met een pijp gevoerd te worden voor de foie gras:

Aston Martin Vantage grille

Aston Martin trok zijn goddelijke keutel al een beetje in op het moment dat de V12 Speedster verscheen. Natuurlijk, dit was een showcar voor de salon van Genève in 2020 (die niet doorging wegens het toen nog vrij verse coronavirus). Nu was niet alleen de grille afwijkend, maar de hele auto. Ook de voorbumper was totaal anders, dus eigenlijk niet te vergelijken. maar toch, die grille zag er beter uit.

In 2020 werd ook de Aston Martin Vantage Roadster voorgesteld. De Amerikaanse ‘2021 Vantage Roadster’ heeft nog de enorme open grille. Natuurlijk, elke grille gaat op een gegeven moment wennen. Zelfs mijn zwager heeft kunnen wennen aan mijn zus, alhoewel we bij hem nog vermoeden dat hij minimaal slechtziend is. Terug naar de Aston: ja, het ziet er indrukwekkend uit, maar mooi? Bwoah:

Vaned Grille

Gelukkig ziet Aston Martin het ook in. Voor de onthulling van de Britse versie van de Vantage Roadster voert Aston Martin een kleine wijziging door. Er is een namelijk een andere grille. Het is een zogenaamde Egg Crate-grille die Aston Martin ‘Vaned Grille’ noemt.

Deze grille zien we ook op de F1 Edition van de Aston Martin Vantage. De legende wil dat als Lance Stroll op tijd met zijn tandjes gepoetst en haartjes gekamd in bed ligt voor 20:30, hij er eentje van zijn papa krijgt:

Gewoon een optie:

Sinds oktober van 2021 is de grille gewoon verkrijgbaar bij Aston Martin voor alle modellen. Sterker nog, standaard heb je de ‘Vaned Grille’, optioneel kun je nog de oude grille krijgen. Belangrijk is om te weten dat niet alleen de grille anders is, de complete assemblage van de voorbumper is afwijkend.

Je kunt bij de grille kiezen tussen twee ‘finishes’. Je kunt ‘m zoals bij de F1 Edition helemaal zwart krijgen. Maar je kunt ook een Bright Finish bestellen. Let op, alleen de horizontale lamellen zijn dan licht, de verticale spijlen blijven donker.

Hunter grille, grijs

Hunter grille, zwart

Vaned grille, grijs

Vaned Grille, zwart

Nieuwe Aston Martin Vantage grille op occasion

Maar nu komt het mooie. Als jij een Aston Martin Vantage hebt van een paar jaar oud en ook die grille afgrijselijk vindt, dan kun je terecht bij de dealer. Er zijn Amerikaanse dealers die een conversie voor je uitvoeren. Natuurlijk, aftermarket is er voldoende te regelen. Maar in dit geval is het een officiële aanpassing. Ook wel lekker voor de restwaarde.

Qua kosten is Aston Martin er een beetje onduidelijk over. Het is namelijk afhankelijk van de uitvoering die je hebt en met name welke kleur. Goedkoop zal het ongetwijfeld niet zijn, maar ja, als je bijna geen geld heb private lease je wel een gebruikte Jaguar, dan koop je geen Aston. Toch?

Via: Aston Martin Works.