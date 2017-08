De racecarrière van Pippa Mann

Deze dame heeft in de loop der jaren mooie dingen laten zien. Hoog tijd om daar eens wat aandacht aan te besteden.

Geen gallery met hete bikiniplaatjes dit maal. Dat zouden we immers nooit doen. Echt nooit. En al helemaal niet als het NSFW-plaatjes zijn. Kijk maar. Pippa Mann (34) is een Britse coureur die sinds 2003 actief is in de autosport. Destijds begon ze haar carrière het Britse Formule Renault kampioenschap. In 2004 reed ze haar eerste volledige kampioenschap en in de jaren die volgde maakte Mann de overstap naar de Formule Renault 3.5. Aansprekende resultaten bleven uit, waarna ze haar geluk in Amerika beproefde.

In 2009 en 2010 reed Mann met zogeheten Indy Lights en dat ging helemaal niet onverdienstelijk. Zo wist ze in haar tweede jaar een overwinning en drie pole positions te scoren, om uiteindelijk op een vijfde plaats in het kampioenschap te eindigen. Hoog tijd dus om het hogerop te zoeken in de Indy Racing League. Een van die pole positions scoorde ze trouwens op de wereldberoemde Indianapolis Motor Speedway.

De eerste rit in een heuse IndyCar was in maart 2011 een feit. Pippa kwalificeerde zich voor de Indy 500 waarmee ze de eerste Britse vrouw ooit was die dat lukte. Die eerste race verliep overigens niet heel lekker. Het drinksysteem van haar auto haperde, waardoor Mann na het vallen van de finishvlag behoorlijk uitgedroogd was. Ze finishte op een 20e positie.

In de vijf jaren daarna stond Mann aan de start van de Race der Races (volgens Amerikanen dan). Ze is de eerste vrouw die het circuit rondde met een gemiddelde snelheid van meer dan 230 mph, omgerekend ruim 370 km/u. Verder is Pippa bepaald geen mietje. Zo brak ze halswervel tijdens een race en liep ze brandwonden op bij de crash die Dan Wheldon het leven kostte. Ook zette ze Bernie Ecclestone via Twitter op z’n nummer.

Pippa behaalde vorig jaar met een 18e plaats haar beste resultaat op The Brickyard. Naast haar eigen racecarrière is Mann actief als instructrice bij een raceschool en probeert ze meisjes aan te sporen om in zichzelf te geloven. Fraaie dingen!