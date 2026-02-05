Prijsverlaging Audi A6 e-tron is heel slecht nieuws voor BMW

De A6 e-tron verkocht al een stuk beter en wordt nu ook nog in prijs verlaagd.
Een prijsverlaging betekent vaak dat een model voor geen meter verkoopt. Dat is echter niet het geval bij de Audi A6 e-tron. Daar werden er vorig jaar 2.505 van verkocht in Nederland, terwijl BMW maar 1.319 i5’s verkocht. En Mercedes was helemaal kansloos, met 325 verkochte EQE’s.
4 mille goedkoper
De A6 e-tron is dus een schot in de roos, en nu wordt ‘ie ook nog eens in prijs verlaagd. De instapper blijft even duur, maar de performance en quattro zijn €4.000 goedkoper geworden. Het kan natuurlijk zijn dat deze varianten toch wat achterbleven qua verkopen. De 367 pk sterke performance is er nu vanaf €67.990.
Voor alle duidelijkheid zetten we de verschillende varianten even op een rijtje:
- Audi A6 e-tron (286 pk): €59.990
- Audi A6 e-tron performance (367 pk): €67.990
- Audi A6 e-tron quattro (428 pk): €71.990
- Audi S6 e-tron (503 pk): €95.990
De performance is de goedkoopste variant met de grotere accu. Alleen de instapper heeft een 83 kWh accu, de rest heeft een 100 kWh accu. De performance is dan ook de versie met de grootste range: tot wel 756 kilometer.
Audi vs. BMW
Daarmee heeft Audi twee troeven in handen ten opzichte van de BMW i5. De A6 e-tron is namelijk goedkoper én heeft aanzienlijk meer range. De i5 begint bij €70.189. Dan heb je meteen de grootste range, maar die bedraagt slechts 622 kilometer. Oftewel: de Audi heeft 134 kilometer extra range terwijl je minder betaalt. De Mercedes EQE is even duur als de A6 e-tron performance, maar heeft ook minder specs.
Om het nog even op rijtje te zetten:
- Mercedes EQE 300 (265 pk, 662 km range): €67.448
- Audi A6 e-tron performance (367 pk, 756 km range): €67.990
- BMW i5 eDrive40 (340 pk, 622 km range): €70.189
Kortom: de A6 e-tron performance is gewoon een betere deal dan de concurrentie. En dan heeft Audi ook nog steeds de goedkopere instapper. De BMW gaat dus ook in 2026 een lastige kluif krijgen aan deze Audi.
Reacties
Aalbert zegt
Ben ik nu de enige die de voorganger veel en veel fraaier vond qua uitstraling en afwerking????
RazendeRichard zegt
Nee je bent zeker niet de enige. Qua afwerking is deze sowieso om te janken.
AudiRS zegt
Jammer dat ie eruit ziet als een Koreaanse Mondeo. De vorige was veel mooier. Daarmee is Audi wel netjes in lijn met BMW, die met de i5 een gruwelijk lelijk hok hebben neergezet. Met een kwalitatief uitermate teleurstellend interieur. Een Golf 4 dash fraaier in elkaar.
waterisnat zegt
Baal je wel als je je lease contract voor 4 jr met de hogere initiele prijs hebt afgesloten. Toen Tesla dit deed waren velen boos (nadat Elon niet meer heilig was).
citroen55 zegt
De A6 gaat als zoete broodjes over de toonbank, dus gaan we een prijsverlaging doorvoeren. Tja, wat zit daar achter? Iets met abonnementen of zo? Het artikel lijkt ook meer op een advertorial, dus er zal ongetwijfeld een addertje onder het gras zitten.
machielvdd zegt
Zijn we een keer positief, is het weer niet goed
V8Vantage zegt
Voor mij blijft toch wel een hoop geld voor een aangeklede Volkswagen :-p
Qua afwerking zal het wel meevallen, de i5 vond ik opzich ook netjes in elkaar steken toen ik er in ging zitten. Heb zelf de G31.
Wouter zegt
Nou als je een i5 al prima vindt, dan is een A6 echt een luxe penthouse. Het interieur is echt veel beter dan de 5-serie. Het is overigens eerder een omgebouwde Porsche dan een VW, die bouwen geen auto’s op dit platform.