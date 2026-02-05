Prijsverlaging Audi A6 e-tron is heel slecht nieuws voor BMW

De A6 e-tron verkocht al een stuk beter en wordt nu ook nog in prijs verlaagd.

Een prijsverlaging betekent vaak dat een model voor geen meter verkoopt. Dat is echter niet het geval bij de Audi A6 e-tron. Daar werden er vorig jaar 2.505 van verkocht in Nederland, terwijl BMW maar 1.319 i5’s verkocht. En Mercedes was helemaal kansloos, met 325 verkochte EQE’s.

4 mille goedkoper

De A6 e-tron is dus een schot in de roos, en nu wordt ‘ie ook nog eens in prijs verlaagd. De instapper blijft even duur, maar de performance en quattro zijn €4.000 goedkoper geworden. Het kan natuurlijk zijn dat deze varianten toch wat achterbleven qua verkopen. De 367 pk sterke performance is er nu vanaf €67.990.

Voor alle duidelijkheid zetten we de verschillende varianten even op een rijtje:

Audi A6 e-tron (286 pk): €59.990

Audi A6 e-tron performance (367 pk): €67.990

Audi A6 e-tron quattro (428 pk): €71.990

Audi S6 e-tron (503 pk): €95.990

De performance is de goedkoopste variant met de grotere accu. Alleen de instapper heeft een 83 kWh accu, de rest heeft een 100 kWh accu. De performance is dan ook de versie met de grootste range: tot wel 756 kilometer.

Audi vs. BMW

Daarmee heeft Audi twee troeven in handen ten opzichte van de BMW i5. De A6 e-tron is namelijk goedkoper én heeft aanzienlijk meer range. De i5 begint bij €70.189. Dan heb je meteen de grootste range, maar die bedraagt slechts 622 kilometer. Oftewel: de Audi heeft 134 kilometer extra range terwijl je minder betaalt. De Mercedes EQE is even duur als de A6 e-tron performance, maar heeft ook minder specs.

Om het nog even op rijtje te zetten:

Mercedes EQE 300 (265 pk, 662 km range): €67.448

Audi A6 e-tron performance (367 pk, 756 km range): €67.990

BMW i5 eDrive40 (340 pk, 622 km range): €70.189

Kortom: de A6 e-tron performance is gewoon een betere deal dan de concurrentie. En dan heeft Audi ook nog steeds de goedkopere instapper. De BMW gaat dus ook in 2026 een lastige kluif krijgen aan deze Audi.