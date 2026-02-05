Mercedes masseert je via dit lichaamsdeel naar een nieuw hoogtepunt

Wat is het volgende waar ze mee komen?

Rugmassage? Ouderwets… Verwarming in je nek? Saai… Gelukkig heeft Mercedes-Benz een ander lichaamsdeel gevonden dat volgens hen dringend aandacht nodig heeft. De Duitsers hebben namelijk een patent aangevraagd voor iets waar zelfs S-Klasse rijders jaloers van worden: een masserende hoofdsteun.

Al eind jaren negentig kwam de Duitse autobouwer met massagestoelen, maar het duurde nog tot nu tot de Duitsers erachter kwamen dat ze hiermee ook het hoofd konden masseren. In het kader van ‘beter laat dan nooit’, registreerde de autofabrikant een patent waarin het een hoofdsteun omschrijft die wat meer functionaliteit bevat.

Hoe masseer je een hoofd?

Dit keer geen speakers, maar een centrale unit met kleine mechanische armpjes die kunnen trillen, draaien en je achterhoofd vooral liefdevol kunnen kneden. Het doel van dit moois? Dat ook je schedel zich onderweg eindelijk eens ontspant. Moet je je even voorstellen hoe fijn dit zal zijn terwijl je lekker over de Autobahn aan het knallen bent.

Mocht je nu een beetje twijfelen over je lichaamslengte of de dikte van je hoofd? Geen probleem. Volgens de patentbeschrijving past het systeem zich automatisch aan aan de inzittende. Sensoren meten je lengte en de positie van je hoofd, waarna de massage precies daar plaatsvindt waar jouw nek en achterhoofd dat nodig hebben.

Eerst zien, dan geloven

Dit patent past natuurlijk perfect in het straatje van luxeauto’s. De luxe vliegt je om de oren met ambient lighting, actieve geluidsdemping, rare geurtjes, massagestoelen, en laten we ook de verwarmde gordels niet vergeten! Een masserende hoofdsteun is dan eigenlijk de logische volgende stap, zeker met de gedachte van steeds meer autonoom rijden in het (vers gemasseerde) achterhoofd.

Zoals altijd moeten we dit nieuws met een korreltje zout nemen, want van al die stapels patenten komt het grootste deel niet verder dan een coole tekening. Maak jezelf dus niet gek, want dat Mercedes bezig is met de hoofdsteun, betekent niet dat je hem volgend jaar al kunt aanvinken op de optielijst.