Clarkson kiest nieuwe presentatoren voor The Grand Tour: wordt dit het nieuwe Top Gear?

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 30 mei 2025 naar aanleiding van een gerucht in de Britse roddelpers. Vandaag (5 februari 2026) bevestigt Prime Video de nieuwe presentatoren. Daarom is het artikel bijgewerkt met de nieuwe informatie en opnieuw gepubliceerd.

Na bijna een decennium vol gebrul van V8’s, legendarische roadtrips en nog legendarischere oneliners is er écht een einde aan het Clarkson-Hammond-May tijdperk gekomen bij The Grand Tour. Maar Amazon was vastberaden om door te gaan met de show. The Grand Tour krijgt nieuwe presentatoren en nu is bekend wie dat gaan zijn.

Jeremy Clarkson heeft uit verschillende sollicitaties de opvolgers van hemzelf, James May en Richard Hammond mogen kiezen. Uiteraard door Clarkson dat op geheel eigen wijze. Afvallers worden afgeschreven vanwege een volle baard, iemand die James May is en saai is, een snor en mensen van 1,62 meter lang.

De nieuwe presentatoren van The Grand Tour

Er zijn drie kandidaten die wel de ‘approved’-stempel krijgen. Clarkson leest de CV van Thomas Holland. Hij zou ooit een drift van 1.300 meter hebben gecompleteerd. Daarnaast presenteert hij zijn mening als de waarheid. Wanneer vervolgens iemand met een goed tegenargument komt, verandert Holland het onderwerp.

Vervolgens laat Clarkson zijn oog vallen op Francis Bourgeois, die Clarkson ”de treinman van het internet” noemt. Bourgeois komt de test door vanwege het behalen van zijn fietsdiploma en zijn normale gezichtsscherpte waarmee hij naar eigen zeggen ook achter zich kan kijken.

Tot slot gaat James Engelsman door naar de volgende ronde. Engelsman maakt indruk op Clarkson doordat hij ooit een autoreview heeft gegeven waarin hij van begin tot eind sarcastisch is. De beelden van de selectieprocedure deelt Prime Video in een short op YouTube.

Waar kun je de nieuwe presentatoren van kennen?

Het Canadese duo Thomas Holland en James Engelsman van het populaire YouTube-kanaal Throttle House en treinspotter Francis Bourgeois zijn het dus geworden. Ja, dat lees je goed. Een treinspotter gaat The Grand Tour presenteren.

Thomas Holland en James Engelsman zijn voor autoliefhebbers op YouTube al lang geen onbekenden meer. Hun kanaal Throttle House telt inmiddels 3,2 miljoen abonnees en hun video’s worden regelmatig miljoenen keren bekeken. Het duo staat bekend om hun droge humor. Wat dat betreft past dat wel goed bij The Grand Tour.

Een treinspotter?

De opvallendste naam in het nieuwe trio is Francis Bourgeois. Liefhebbers van het EO-programma Rail Away kennen hem vast wel, denk ik. Hij spreekt daarnaast miljoenen kijkers aan op TikTok en Instagram met treinspotvideo’s. Echt waar.

Zijn echte naam is Luke Magnus Nicolson, en hij ging in 2021 viral met zijn oprechte enthousiasme voor alles wat over rails rijdt. Inmiddels heeft hij 2,4 miljoen volgers op Instagram en 3,3 miljoen op TikTok.

Wat heeft een treinspotter nou wee te zoeken in een autoprogramma? Volgens ingewijden is Francis vooral binnengehaald om zijn humor. Zijn liefde voor techniek, zijn achtergrond in werktuigbouwkunde zouden juist voor verrassingen moeten zorgen. Amazon durft daarmee wel een risico te nemen.

The Grand Tour komt snel terug

The Grand Tour begon in 2016, nadat Clarkson, Hammond en May vertrokken bij de BBC en Top Gear. Wat volgde waren zes seizoenen. Eerst een opzet vergelijkbaar met Top Gear, later alleen nog maar specials.

Het olijke trio opvolgen lijkt een onmogelijke job. Top Gear was ook nooit zo leuk meer als destijds met Clarkson, Hammond en May. Wat dat betreft kan The Grand Tour het zwaar gaan krijgen. Maar we gaan het zien. Dit jaar nog moet het nieuwe The Grand Tour te zien zijn op Prime Video.

Wat denk jij: gaat dit trio zorgen voor een vermakelijk nieuw autoprogramma waar we al zo lang naar snakken of wordt het net zo’n flop als TG 2.0?

Hoofdfoto: Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Car Edition (Deel 2) gespot door @defriezencrew