Clarkson kiest nieuwe presentatoren voor The Grand Tour: wordt dit het nieuwe Top Gear?

Wordt het net zo’n flop als bij de vorige vervangers?
Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 30 mei 2025 naar aanleiding van een gerucht in de Britse roddelpers. Vandaag (5 februari 2026) bevestigt Prime Video de nieuwe presentatoren. Daarom is het artikel bijgewerkt met de nieuwe informatie en opnieuw gepubliceerd.
Na bijna een decennium vol gebrul van V8’s, legendarische roadtrips en nog legendarischere oneliners is er écht een einde aan het Clarkson-Hammond-May tijdperk gekomen bij The Grand Tour. Maar Amazon was vastberaden om door te gaan met de show. The Grand Tour krijgt nieuwe presentatoren en nu is bekend wie dat gaan zijn.
Jeremy Clarkson heeft uit verschillende sollicitaties de opvolgers van hemzelf, James May en Richard Hammond mogen kiezen. Uiteraard door Clarkson dat op geheel eigen wijze. Afvallers worden afgeschreven vanwege een volle baard, iemand die James May is en saai is, een snor en mensen van 1,62 meter lang.
De nieuwe presentatoren van The Grand Tour
Er zijn drie kandidaten die wel de ‘approved’-stempel krijgen. Clarkson leest de CV van Thomas Holland. Hij zou ooit een drift van 1.300 meter hebben gecompleteerd. Daarnaast presenteert hij zijn mening als de waarheid. Wanneer vervolgens iemand met een goed tegenargument komt, verandert Holland het onderwerp.
Vervolgens laat Clarkson zijn oog vallen op Francis Bourgeois, die Clarkson ”de treinman van het internet” noemt. Bourgeois komt de test door vanwege het behalen van zijn fietsdiploma en zijn normale gezichtsscherpte waarmee hij naar eigen zeggen ook achter zich kan kijken.
Tot slot gaat James Engelsman door naar de volgende ronde. Engelsman maakt indruk op Clarkson doordat hij ooit een autoreview heeft gegeven waarin hij van begin tot eind sarcastisch is. De beelden van de selectieprocedure deelt Prime Video in een short op YouTube.
Waar kun je de nieuwe presentatoren van kennen?
Het Canadese duo Thomas Holland en James Engelsman van het populaire YouTube-kanaal Throttle House en treinspotter Francis Bourgeois zijn het dus geworden. Ja, dat lees je goed. Een treinspotter gaat The Grand Tour presenteren.
Thomas Holland en James Engelsman zijn voor autoliefhebbers op YouTube al lang geen onbekenden meer. Hun kanaal Throttle House telt inmiddels 3,2 miljoen abonnees en hun video’s worden regelmatig miljoenen keren bekeken. Het duo staat bekend om hun droge humor. Wat dat betreft past dat wel goed bij The Grand Tour.
Een treinspotter?
De opvallendste naam in het nieuwe trio is Francis Bourgeois. Liefhebbers van het EO-programma Rail Away kennen hem vast wel, denk ik. Hij spreekt daarnaast miljoenen kijkers aan op TikTok en Instagram met treinspotvideo’s. Echt waar.
Zijn echte naam is Luke Magnus Nicolson, en hij ging in 2021 viral met zijn oprechte enthousiasme voor alles wat over rails rijdt. Inmiddels heeft hij 2,4 miljoen volgers op Instagram en 3,3 miljoen op TikTok.
Wat heeft een treinspotter nou wee te zoeken in een autoprogramma? Volgens ingewijden is Francis vooral binnengehaald om zijn humor. Zijn liefde voor techniek, zijn achtergrond in werktuigbouwkunde zouden juist voor verrassingen moeten zorgen. Amazon durft daarmee wel een risico te nemen.
The Grand Tour komt snel terug
The Grand Tour begon in 2016, nadat Clarkson, Hammond en May vertrokken bij de BBC en Top Gear. Wat volgde waren zes seizoenen. Eerst een opzet vergelijkbaar met Top Gear, later alleen nog maar specials.
Het olijke trio opvolgen lijkt een onmogelijke job. Top Gear was ook nooit zo leuk meer als destijds met Clarkson, Hammond en May. Wat dat betreft kan The Grand Tour het zwaar gaan krijgen. Maar we gaan het zien. Dit jaar nog moet het nieuwe The Grand Tour te zien zijn op Prime Video.
Wat denk jij: gaat dit trio zorgen voor een vermakelijk nieuw autoprogramma waar we al zo lang naar snakken of wordt het net zo’n flop als TG 2.0?
Hoofdfoto: Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Car Edition (Deel 2) gespot door @defriezencrew
Reacties
Dutchdriftking zegt
We kunnen altijd oude afleveringen kijken als het tegenvalt toch? Daarnaast vind ik Clarkson’s Farm leuker dan TGT ooit geweest is. Ik heb wel eens wat van Throttle House geprobeerd maar was er niet kapot van. Wellicht dat dit met een goeie regisseur anders is. Maar beter een minder goeie vervanger dan helemaal niks, en als het niks is dan kunnen we er altijd nog voor kiezen om het gewoon niet te kijken.
spacemoon24 zegt
Heel onverwachts. Hopelijk gaat het niet dezelfde route als het “nieuwe” Top Gear. Thomas en James kijk ik graag naar, dus dat gecombineerd met een groter budget en roadtrips klinkt wel als een goed recept. Misschien hadden ze het wel beter een ander naampje kunnen geven, anders wordt altijd de vergelijking gemaakt met het trio.
rollingstoned zegt
Throttle House ben ik, net als @Dutchdriftking , ook niet zo kapot van. Dan had ik liever Ben Collins, Henry Catchpole en Chris Harris als nieuwe presentatoren gezien.
grandmasterb zegt
Alsjeblieft geen Chris Harris, die man heeft totaal geen humor en ziet er uit als een rat.
potver7 zegt
Alsof James May zo ontzettend veel humor heeft…
Waar Chris Harris bij Top Gear last van had, was dat z’n gevoel voor humor nogal botste met dat van de andere presentatoren.
drtim zegt
Persoonlijk vind ik May de grappigste van de drie. Het ligt er niet zo duimendik bovenop als bij Clarkson en Hammond. Een fijn onderkoeld cynisme.
dare2think zegt
Het trio JC, JM en RH is ook pas gaandeweg het programma meer op elkaar ingespeeld geraakt. De drie losse personen zijn pas later de iconen van zichzelf geworden die ze geworden zijn. Het probleem: dat een nieuw trio meteen in grote schoenen moet stappen. Waar het om gaat is om authentiek gedrag voor de camera en als de nieuwe gasten een rolletje moeten gaan spelen heeft het publiek dat ook snel genoeg door.
Mensen die throttle house haten moeten eens de reportage over de Lexus LFA bekijken. Je reactie daarop mag hieronder.
Kuifje zegt
Ik ben zeker fan van het Throttle House duo en die Francis ken ik enkel vanwege zijn karakter en treinen, ik ben benieuwd of hij ook met auto’s de nodige passie heeft of kan vinden.
En @spacemoon24 ik ben het met je eens want dit zal onvermijdelijk als een downgrade voelen na de grote drie. Maar voor de initiele kijkcijfers zal de naam wel belangrijker zijn. Nu wordt het niet ‘ gewoon een autoshow’, elke Grand Tour kijker zal sowieso de eerste aflevering checken uit nieuwsgierigheid
KEV9 zegt
Idem ik, heerlijk hun droge humor
iphonistvongates zegt
Amazon volgt het zombie pad wat letterlijk ten dode is opgeschreven. The Not So Grand Tour was al overbodig/overkill, net zoals Rolling Stones die na het spelen van het laatste nummer bij een willekeurig concert daarna nog 4 maal terugkomen op de stage om opnieuw 4 allerlaatste nummers te spelen die avond. Just Let it Die!
DeWitteCondor zegt
Dit is wel wat overdreven. Het waren echt niet allemaal parels, maar TGT heeft wel een aantal absoluut vermakelijke afleveringen gehad. Ik heb me vermaakt in elk geval. Iets wat bij TG met nieuwe presentatoren nooit is gelukt.
petroldrinker zegt
Afgaande hierop, word ik er ijs en ijs koud van…. throttle house kan ik echt niet kijken, elke keer probeer ik het weer maar binnen een minuut weer uit…
gilettelubbers zegt
Waarom doorgaan met the grand tour? Het wordt, inderdaad net als Top Gear, gewoon niet zo goed als het is geweest.
potver7 zegt
Omdat geld.
Top Gear was ooit ook maar gewoon een saai autoprogramma ( eigenlijk de voorloper van Fifth Gear op Channel 5). Pas na een relaunch in 2002 is het het programma dat we nu kennen.
Het is vooral te hopen dat Amazon Prime niet dezelfde fout maakt als de BBC, namelijk dat ze na het vertrek van Clarkson, Hammond en May proberen een exacte kopie te maken.
Vergelijkingen zullen altijd gemaakt worden, en het zal 2-3 seizoenen duren voordat het nieuwe team op elkaar is ingespeeld. Laten we hopen dat ze die tijd krijgen (en het zichzelf en elkaar ook gunnen), en dat ze de creatieve ruimte krijgen om er hun eigen show van te maken. Niemand zit te wachten op een krampachtige kopie van het voorgaande.
scoobyej20 zegt
Dit word dezelfde flop als dat ze met Top Gear hebben gedaan… Maar gelukkig hebben we de oude afleveringen nog.
Roskampies zegt
Throttle house duo zeker fan van. Goeie recenties. Een olus is hun eigen humor. Dus ja kan zeker leuk worden. De andere ken ik niet geen idee. Alleen moeten we het niet gaan vergelijken met de oude formule. Hoop dat ze een nieuwe formule vinden die werkt. Mooie beelden erbij zoals vanouds.
Edge zegt
Throttle House is met afstand mijn favoriete youtubekanaal op dit moment. Aan de ene kant vind ik het heel leuk dat Thomas en James hun ding nu op grotere schaal met een Amazon-budget mogen doen, aan de andere kant snap ik niet waarom je een treintjesfanaat bij die twee zet en hoop ik ook niet dat de druk van Amazon en de opvolging van Clarkson, Hammond en May ze in de weg zit. Wat het nu zo leuk maakt is dat ze er compleet hun eigen invulling aan kunnen geven, omdat ze met eigen middelen alles maken.
Jurgen zegt
De gasten van Throttle House zullen er echt iets leuks van kunnen maken met hun droge humor. Matt Watson van Carwow en eventueel Rory Reid zou ook een goede toevoeging kunnen zijn. Clarkson, Hammond en May dat is wel klaar nu.
Robert zegt
Ze moeten vooral de tijd krijgen om op elkaar ingespeeld te raken. Op een gegeven moment hadden Chris Harris, Paddy McGuinness en Freddie Flintoff dat al dusdanig voor elkaar, dat ik mezelf erop betrapte dat ik hun Top Gear eigenlijk leuker vond dan de parallel lopende seizoenen van The Grand Tour. Niets ten nadele van Clarkson, Hammond en May als trio, maar met name JC gedroeg (en gedraagt) zich de laatste jaren een persiflage van zichzelf.
FiXeR zegt
Ik kan die Matt Watson op een of andere manier niet uitstaan. Net als Mark McCann.
Loek zegt
@FiXeR: eens. Te veel uit op goedkoop scoren imo. Stript een halve frunk van een 911 weg om één bout te vinden waar ‘Volkswagen AG’ op staat en vervolgens op YouTube zo’n short te maken waar hij extreem verrast doet dat zijn peperdure Porsche op sommige plekken Volkswagen-onderdelen gebruikt. Niet mijn soort content, of niet mijn soort humor. Of beide.
KennOne zegt
Top Gear? The Grand Tour toch😅