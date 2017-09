Voertuigen van Rijkswaterstaat vanaf vandaag extra opvallend

En dat is maar goed ook.

Ze hebben het niet altijd even makkelijk, de weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Zo werd onlangs bekend gemaakt dat het aantal aanrijdingen op hun voertuigen schrikbarend hoog is, wat tegenwoordig keihard wordt aangepakt. In dit geval kwam dat door mensen die het rode kruis op de matrixborden niet gezien hebben. Dat diezelfde mensen ook een fluorescerend gele pick-up met gele zwaailichten over het hoofd zien, laten we maar even buiten beschouwing.

Dat gold ook voor noodsituaties en ongelukken. Veelal zijn de weginspecteurs van Rijkswaterstaat als eerste ter plekke. Echter, het was soms nog best lastig om door het verkeer te komen. Naar het schijnt zijn automobilisten niet zo snel geneigd om aan de kant te gaan voor de gele pick-ups, auto’s en motoren. Rijkswaterstaat dacht dat het lag aan de kleur van de zwaailichten: die waren altijd oranje. Daarbij waren er ook geen sirenes om verkeersmedewerkers op auditieve wijze er op te attent te maken dat die felgele auto meer haast heeft.

Daarom gaf Melanie Shultz in 2015 groen licht (pun intended) om een pilot te starten door de gele lichten te vervangen voor blauwe en de toevoeging van sirenes. Wat bleek: de weginspecteurs van Rijkswaterstaat waren maar liefst 20% sneller ter plaatse. Kijk, dat schiet nog eens op. De weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn vanaf vandaag officieel een hulpdienst. Bij ongelukken zorgen zij ervoor dat de weg (deels) is afgesloten en de andere hulpdiensten (brandweer, ambulance en politie) hun werk kunnen doen.

Op dit moment worden er 55 inspecteurs opgeleid om met blauwe lichten en sirenes te kunnen rijden. Uiteindelijk moeten dat er 300 worden.