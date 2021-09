Krijgt Max concurrentie uit Nederland?

Concurrentie als in een andere Nederlandse vlag die wappert op het Formule 1-veld van 2022. In vorm van Nyck de Vies bij Alfa Romeo.

Het zijn toch weer behoorlijk interessante verschuivingen die plaats gaan vinden als het om F1-stoeltjes gaat. Kijkende hoe een groentje het in de Formule 1 doet is leuk, nog leuker is als het een Nederlander met talent is. Wat dat betreft kan Max concurrentie uit Nederland verwachten als het gaat om het nieuwe F1-seizoen.

Nyck de Vies naar Alfa Romeo

We hebben het over een potentieel stoeltje voor Nyck de Vries. Serieuze concurrentie op het veld is dat natuurlijk niet, want de Vries gaat mogelijk in 2022 voor Alfa Romeo rijden. Het Zwitserse raceteam zou met Valtteri Bottas en de Vries twee kersverse rijders voor het volgende seizoen hebben. Volgens GPToday.net heeft Nyck de Vries inmiddels zijn contract getekend bij Alfa Romeo.

Dat de Vries uit het juiste hout is gesneden heeft hij meerdere keren laten zien. Zo werd hij wereldkampioen in de Formule E in het seizoen 2020/2021. Daarvoor, in 2019, kroonde hij zich in kampioen binnen de Formule 2. Kortom, de F1-teams hebben deze talentvolle coureur van Nederlandse bodem al een tijdje in de smiezen. De Vries is niet voor niets reservecoureur bij Mercedes, al heeft de Nederlander tot op heden nooit als vervanger van Hamilton of Bottas tijdens een Grand Prix in actie hoeven komen.