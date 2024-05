De RDW wil jouw auto huren!

Het zou best kunnen dat ook jij een brief krijgt van de RDW, wij zochten uit waarom.

Post van de RDW op de deurmat. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Misschien een nieuwe kentekencard. Of een herinnering dat een APK binnenkort verloopt of misschien wel een geschorst kenteken dat je moet verlengen.

Maar een verraste Autoblog lezer vond een ander schrijven in de RDW envelop op zijn deurmat. In de betreffende brief vroeg het RDW of zij de Hyundai Kona van de Autobloglezer mochten huren om een aantal aanvullende (emissie)tests uit te voeren op de auto samen met TNO. Daar tegenover zou dan een vergoeding staan. Hij tipte ons over deze brief en wij gingen op onderzoek.

Het RDW stelt dat zij volgens de Europese wet, voertuigen steekproefsgewijs testen op uitstoot van uitlaatgassen (emissie). Ze onderzoeken of de emissie van een voertuig voldoet aan de eisen van de wet. In dat kader zoeken ze eigenaren die hun voertuig willen laten onderzoeken. En van het betreffende type Hyundai Kona hadden ze nog niet genoeg testen kunnen uitvoeren.

Het onderzoek zou uitgevoerd worden door TNO in samenwerking met een laboratorium in Duitsland. Medewerkers van het laboratorium gaan met de auto rijden en daarbij wordt de emissie gemeten.

En als er uitkomt dat de geteste auto niet voldoet aan de wettelijke eisen dan hoef je hem niet direct te laten staan. Als dit bij meerdere testen de uitkomst is dan wordt de fabrikant daarvan op de hoogte gesteld en worden nieuwe auto’s wellicht aangepast.

Wij waren natuurlijk benieuwd of dit een valide brief was van de RDW en waarom ze precies consumenten vragen om hun auto uit te lenen. We kregen allereerst bevestiging dat de brief inderdaad van de RDW afkomstig was en ook over de reden konden ze helderheid verschaffen.

” Sinds 2020 hebben de Europese typegoedkeuringsautoriteiten (zoals de RDW) naast het reguliere toezicht op fabrikanten een nieuwe taak: het houden van toezicht op milieueisen in de gebruiksfase van een voertuig. Mede door dieselfraude, zijn de eisen en wijze van testen voor toelating van nieuwe voertuigen én het toezicht op voertuigen in gebruik, aangescherpt. Zo is een nieuw toezichtsysteem, ‘in-service conformity’ ingevoerd. Dat houdt in dat de Europese typegoedkeuringsautoriteiten (waaronder de RDW) controleren of de uitstoot van schadelijke stoffen en gassen van voertuigen die al in gebruik zijn, voldoet aan de gestelde eisen tijdens het gebruik.

De RDW voert dit toezicht uit op de voertuigen waarvoor wij bij het toelaten van nieuwe voertuigtypen de emissiecertificaten hebben afgegeven. Deze manier van toezicht houden op fabrikanten heeft een preventieve werking op het voorkomen van emissieoverschrijdingen. En heeft tot doel er voor te zorgen dat de fabrikant correctieve maatregelen neemt als er tóch overschrijdingen van de eisen geconstateerd worden.

De voertuigen selecteren we in de eerste instantie bij verhuur- en leasebedrijven, maar we benaderen inderdaad ook particuliere voertuigbezitters. Wij vragen aan de eigenaar van het voertuig of zij willen meewerken aan het uitvoeren van de testen. Hiervoor krijgt de eigenaar een vergoeding. Ook is er gedurende de testperiode vervangend vervoer geregeld.

In opdracht van de RDW voert een consortium de emissietesten uit. TNO fungeert hierbij als coördinator en de Technische Dienst TuV Nord voert o.a. de WLTP en RDE testen daadwerkelijk uit. Tijdens deze testen controleren we of de uitlaatgassen voldoen aan de Europese wetgevingseisen.

Woordvoerder RDW naar aanleiding van onze vragen