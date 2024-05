Durf jij het aan? Ferrari California voor 70k

Soms kom je ineens iets tegen online waarvan je denkt: zou het kunnen?

Too good to be true. Zo! We beginnen er gewoon mee. We (@wouter dus) kwamen deze Ferrari California tegen online en natuurlijk viel hij direct op. Wouter zag direct de opvallend lage prijs en ik het 1’tje op het kenteken. Want ja, dat 1’tje is erg!

Maar die prijs! Dit is gewoon de goedkoopste Ferrari California van Europa. Tuurlijk, op Mobile.de staat er op het moment van schrijven eentje voor nog minder geld. Maar die staat gewoon te verstoffen in Kuwait. Dat is toch een heel eind rijden met een trailer achter je auto. Om maar niet te spreken over nog een stukje rest-BPM bij import. En het importeren zelf.

Dit exemplaar staat gewoon naast een paar windmolens in Nederland. Ophalen dan maar?

Ferrari California, word je daar hebberig van?

Een Ferrari California uit 2009. Dat is een vroege. Want in 2008 werd dit model op de toen nog spannende Mondial de l’ Automobile in Parijs gepresenteerd. Destijds was de California ook de goedkoopste in de Ferrari modellenlijn en dat is hij nu nog.

Het recept van de California is je vast bekend. Een stalen klapdak en een klein achterbankje (Die van de Roma Spider is nu niet veel groter) en natuurlijk een V8. Maar potverdorie, het is wel gewoon een Ferrari. Ook al vindt niet iedereen hem mooi. Vindt überhaupt iemand hem mooi trouwens? Smaken verschillen maar de California T die dit model opvolgde leek net iets beter getekend aan de voorzijde.

Als je toch kunt vertellen dat je een Ferrari hebt, dan ben je toch een held? Dit is gewoon de entry-level Ferrari van deze eeuw tot nu toe. Want nog net niet zo spannend in onderhoud als een V12 en eigenlijk best goed te rijden met die automaat.

Het is niet voor niets dat dit de Ferrari is waarmee ze voor komen rijden wanneer jij een ‘Ferrari-experience’ boekt op Vakantieveilingen.

Dit exemplaar is uitgevoerd in zwart (Nero) aan de buitenzijde. En het interieur dat duidelijk al wat te lijden heeft gehad onder de ruim 110.000 km is uitgevoerd in Iroko. Op zichzelf wel een smaakvolle combinatie.

De onderhoudshistorie van deze auto is blijkbaar net zo summier als de beschrijving bij de advertentie. Dus daar krijg je niet direct een heel warm of gerust gevoel bij. Verdere informatie onthult dat de auto 4 jaar van de huidige eigenaar zou zijn.

Dit is nou zo’n auto waarbij een aankoopkeuring een prima idee zou kunnen zijn (understatement). Want het is een echte prijspakker. Wanneer je met open vizier de verkoper tegemoet treedt en aangeeft dat je verwacht dat er wel wat werk aan zit te komen, maar dat je ook wilt weten wat dat dan is. Dan kon het best nog wel eens een gezellig gesprek worden. Wie durft?

via: Marktplaats