De titel voor redding van het weekend gaat naar..

Steve Odendaal en hij is briljant

Moto2, we schrijven er eigenlijk nooit over, maar voor de actie van de Zuid-Afrikaanse coureur Steve Odendaal in Vrije Training 3 op het circuit van Brno dit weekend maken we een uitzondering. Odendaal is teamgenoot van de Nederlander Bo Bendsneyder bij het Nederlandse RW Racing en ging er op zaterdag bijna af, maar zijn SAVE mag met hoofdletters geschreven worden.

In de race kon Steve helaas geen potten breken met een 22ste plek in de race. Bo deed het uiteindelijk net iets beter met een 17e plek. Volgende afspraak voor Marquez, Rossi en de Moto2 rijders is Oostenrijk komend weekend.

fotocredit: NTS RW Racing GP