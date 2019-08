Meer actieradius voor de BMW 530e

Met de zakensedan kunnen voortaan meer elektrische kilometers worden gemaakt.

BMW heeft de 530e sedan van een tussentijdse update voorzien. Aan het uiterlijk of interieur van de 5 Serie is niets veranderd. De update heeft te maken met de batterij van de plug-in hybride. De Duitse autobouwer heeft een vernieuwde batterijcel geïnstalleerd. Het rijbereik gaat van 61 naar 66 kilometer. Met xDrive kom je minder ver, van deze variant nam het rijbereik toe van 55 naar 58 kilometer.

Ook meent BMW dat het verbruik is afgenomen met meer dan 20 procent. Op papier is de 530e nu goed voor een gemiddeld verbruik van 1.6 l/100 km. Dat was 1.8 l/100 km. De CO2 uitstoot per kilometer is afgenomen van 41 gram naar 36 gram. De 9.2 kWh lithium-ion batterij is vervangen voor een grotere 12 kWh batterij, met de verbeterde waarden tot gevolg.

De plug-in hybride komt met een tweeliter viercilinder TwinPower Turbo motor en levert 184 pk. De elektromotor is goed voor nog eens 113 pk. Het systeemvermogen bedraagt 252 pk en 420 Nm koppel. Daarmee sprint de 530e in 6,1 tellen naar de honderd. De xDrive-variant is 0,1 tel langzamer. De topsnelheid bedraagt 235 km/u. Met een conventionele thuislader is de batterij van de 530e in minder dan zes uur opgeladen.

Met de BMW 530e kan tot 140 km/u volledig elektrisch gereden worden. Aan de buitenkant maken speakers een geluid, zodat het voertuig niet helemaal geruisloos zal zijn. Dit is mede met dank aan een nieuwe regel vanuit de EU. Volledige elektrische auto’s en (plug-in) hybrides dienen geluid te maken om omstanders te waarschuwen.