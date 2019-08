Wil jij in een Aston Martin wonen?

Als je het ervoor over hebt om een flinke bak geld mee te nemen naar Florida, dan kan het.

Een beetje een vreemde vraag natuurlijk. Auto’s (campers en dergelijken niet inbegrepen) zijn mobiel en moeten zitplaatsen bieden om van A naar B te komen, terwijl huizen nergens heen hoeven. We prikken daarom ook gelijk even je bubbel met vreemde gedachten door: er komt geen flinke, lompe Aston Martin-camper. Wat er wel komt is een grote woontoren in Miami, Florida. De befaamde Vice City is het canvas voor een nieuw project genaamd Aston Martin Residences.

Goed, dit project is alweer iets ouder, waarom we toch even je aandacht erop vestigen: nieuwe details en afbeeldingen, bovendien is de fundering klaar en zit er schot in de bouw van de toren. Omdat het nog even duurt voordat hij klaar is (2022), kan Aston Martin ons momenteel alleen nog maar blij maken met iets meer details. Het ongeveer 250 meter hoge gebouw telt 66 verdiepingen, waardoor zo’n 400 rijke stinkerds in kunnen trekken. Want we hadden het al even over een flinke bak geld: die ga je nodig hebben.

De goedkoopste lofts zijn voor 750.000 dollar van jou. Toegegeven, een groot pand midden in Amsterdam is niet heel veel goedkoper. De Aston Martin-woontoren gaat ietsje verder: de meest luxueuze penthouses wisselen voor zo’n 50 miljoen dollar van eigenaar. Die appartementen van 750 ruggen zijn 65 m² groot, terwijl de grootste tot 1.750 m² kunnen uitlopen. Kost een paar centen, maar dan heb je wel wat.

De helft van de appartementen is al uitverkocht. Zocht je nog een mooi stekje en is de spoeling in Nederland te dun, dan is het enorm cool om in een Aston Martin-woontoren te wonen.