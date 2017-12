De top 10 ABHD video’s in 2017

Deze mooie video's met extra veel pixels bekeken jullie het vaakst op ons HD-kanaal.

Vorig jaar begluurden jullie de video van de Alfa Romeo Giulia QV het vaakst op ABHD. De snelle Italiaanse D-segmenter laat uiteraard een stel flinke Italiaanse sloefers achter om op te vullen. Welke auto stond er dit jaar op één bij ons thema-kanaal geweid aan autopr0n?

Normaal tellen we af van plaats tien naar één. Maar er is een twist! Bij het optellen van alle eyeballs kwamen we erachter dat de Ferrari GTC4lusso T de top-10 net niet gehaald heeft. Maar we vonden dat deze blepper toch een eervolle vermelding verdiende. Check hieronder dus de meest populaire video’s van plaats elf naar één.

11. Ferrari GTC4Lusso T



10. Mercedes-AMG GLC 43



9. BMW 530d Touring



8. Porsche 911 GT3



7. Alfa Romeo Stelvio



6. Audi RS5



5. Aston Martin DB11



4. BMW M760Li xDrive



3. Porsche 911 991.2 Carrera GTS



2. Volkswagen Arteon



1. Mercedes-AMG E63S 4MATIC