Mercedes-AMG gaat met Linkin Park samenwerken

Nieuwe hits scoren, of is hier iets anders aan de hand?

Elektrische auto’s zijn op diverse vlakken efficiĆ«nter dan auto’s met een verbrandingsmotor. Een nadeeltje is het geluid. Of het gebrek daaraan. Mercedes-AMG gaat in de nabije toekomst ook met elektrische modellen komen. Een belangrijk visitekaartje van de motoren uit Affalterbach is de soundtrack. De Duitsers denken dit gat te gaan opvullen met de expertise van de Amerikaanse rockband Linkin Park.

In samenwerking met de band wil Merc-AMG een unieke en passende sound ontwikkelen voor in de toekomstige elektrische auto’s. Details over de samenwerking ontbreken nog, maar AMG-baas Tobias Moers bevestigde tegenover WheelsMag dat de twee partijen ermee bezig zijn.

Het zal nog wel even duren voordat het zover is. De komende periode kunnen we eerst de nodige hybride constructies van Mercedes-AMG verwachten. De befaamde AMG Project One is het eerste hybride monster uit Affalterbach en verwacht ook een hybride iAMGay-variant van de onlangs vernieuwde Mercedes CLS.

Fotocredit: pyromatic_official op Instagram