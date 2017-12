Gave Hertz Mustang-collectie kan van jou zijn

Vier verschillende Hertz Mustangs worden geveild.

Het is een traditie die al tientallen jaren terug gaat: de Mustangs in de bekende zwarte kleur met gouden striping van autoverhuurbedrijf Hertz. Af en toe krijgen geïnteresseerden de kans een exemplaar op de kop te tikken en ook in januari komt er weer een mogelijkheid. Niet één, maar vier exemplaren uit een Hertz-collectie gaan onder de hamer.

Het gaat hier om twee Ford Shelby Mustangs GT-H 50th Anniversary Edition uit 2016 (eentje met handbak, eentje met automaat), een Hertz-Penske GT uit 2014 en een Shelby GT-H Convertible uit 2007. Laatstgenoemde heeft mijn persoonlijke voorkeur.

De Mustangs uit 2016 leveren volgens experts maximaal 190.000 dollar op. De GT uit 2014 maximaal 85.000 dollar en het exemplaar uit 2007 maximaal 80.000 dollar.

De Kissimmee veiling van Mecum Auctions zal plaatsvinden van 5 tot en met 14 januari in Florida. Diverse snoepjes van auto’s zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar. Naast deze Hertz-collectie zullen ook onder andere een Porsche GT2 RS, een Ferrari F12tdf en een handvol klassiekers worden geveild.