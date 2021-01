De Volkswagen Golf 8 is een mega succes in Europa - Autoblog.nl

Het uiterlijk en interieur was even wennen, maar de Volkswagen Golf 8 vliegt als een warm broodje over de toonbank in Europa.

Noem een hatchback die je prima van A naar B brengt en ook nog eens prima stuurt. Dikke kans dat de Volkswagen Golf in je opkomt. Met de komst van de ID.3 komt het einde van dit model wellicht steeds dichterbij, maar feit is dat Volkswagen met de Golf nog altijd goud in handen heeft. Het gaat nog interessant worden om te zien wat de Duitsers uiteindelijk gaan doen met het model als het gamma over grofweg 10 jaar flink geëlektrificeerd is.

Volkswagen Golf 8 in Europa

Want omdat de Golf al zolang meegaat is het een model dat bij iedereen wel bekend in de oren klinkt. De lancering van de Golf 8 was dan ook weer een voorspelbare, doch succesvolle zet van Volkswagen in Europa. Over het nieuwe front was nog wat discussie of dit nu wel of geen verbetering is ten opzichte van de 7.5. Feit is dat de verkopen voor zichzelf spreken.

Met 312.000 verkopen van de Volkswagen Golf 8 in 2020 in Europa is het één van de best verkochte modellen. Alleen al in Duitsland werden er 133.900 stuks verkocht. Over Duitsland gesproken. De Golf stond op 1, met op twee en drie de Tiguan en de Passat. Daarmee domineerde VW de top 3 bij onze oosterburen.

En dan moet je voorstellen dat niet alle modelvarianten van de Golf 8 vanaf dag één in januari 2020 beschikbaar waren. De GTI, GTD en GTE moesten bijvoorbeeld nog gelanceerd worden en de R kwam pas in het najaar. Natuurlijk is het leeuwendeel van de verkopen de gewone varianten. In tegenstelling tot de zevende generatie is er nu geen sprake van een e-Golf. Dat stokje heeft de ID.3 overgenomen.

Van die 312k verkopen in Europa, betroffen er 179.000 in het tweede halfjaar van 2020. Verder spreekt Volkswagen over een grote vraag naar de hybride modellen. Het merk schat dat één op de drie verkopen dit jaar een hybride Golf zal zijn.

Dit jaar gaan ook markten buiten Europa een rol spelen. Zo zet de Golf 8 GTI eind dit jaar voet aan wal in de Verenigde Staten.