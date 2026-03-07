Autoblog Foto van de Maand – Februari 2026

Tijd om de beste foto’s van februari onder de loep te nemen!

Terwijl de lente is losgebarsten en auto’s uit de winterstalling gehaald worden, gaan we nog even terugkijken op de maand februari. Wie verdient er deze maand de titel Foto van de Maand en de bijbehorende bol.com-cadeaubon ter waarde van €100…?

Dit wordt mede bepaald door ons strenge doch rechtvaardige jurylid Noortje Blokland. Daarnaast neemt onze Vlaamse vriend Jonas Keppens de rol van gastjurylid op zich. Hij maakte vorige maand de winnende foto en mag daarom een duit in het zakje doen.

We trappen af met twee matzwarte monsters, vastgelegd door @rmcblk.

Noortje: “Mooi gewerkt met de regel van derden! Slim ook om de BMW te gebruiken als voorgrond en daarmee diepte te creëren. De lijnen van de kasseien/tegeltjes trekken je aandacht direct het beeld in. Persoonlijk vind ik het wel vrij duidelijk te zien dat het zonlicht op de GT63 achteraf ge-photoshopt is; dat had iets subtieler gemogen. De color grading oogt premium en het beeld vertelt een verhaal. Het frisse, lichte groen contrasteert mooi met de donkere, stoere auto’s. Al met al een foto waar goed over nagedacht is.”

Machiel: “De twee auto’s die schuin ten opzichte van elkaar gepositioneerd zijn creëren een leuke dynamische setting. De zonnestralen – ook al zijn ze misschien niet echt – vestigen de aandacht op het hoofdonderwerp van deze foto: de AMG. Ook de donkere voorgrond draagt daaraan bij. Persoonlijk had ik de Mercedes liever nog iets lager in beeld gehad voor een uitgebalanceerde compositie, maar alsnog een fijne plaat!”

Jonas: “Een zeer mooie foto, hier zit zeker wel wat werk in om de wagens juist te positioneren. Goed gebruik gemaakt van de apertuur met de M5 op de voorgrond. Het bladerdak en de kasseien maken de foto wel wat drukker dan het moet zijn. Ik zou graag wat meer detail in het achterwerk van de Mercedes zien.”

Op de tweede plaats treffen we een 992 GT3 RS, die altijd goed is voor imposante foto’s. Deze keer van de hand van @basfransencarphotography.

Machiel: “Een zwarte auto fotograferen in het volle zonlicht is best een uitdaging, maar Bas heeft de storende reflecties tot een minimum weten te beperken. Deze GT3 RS steekt lekker af tegen de achtergrond. Het lage standpunt en de schuine horizon zorgen ervoor dat de enorme spoiler extra benadrukt wordt. De rode velgen die weerspiegeld worden in de plas zijn een leuke bonus. Een puntje van kritiek is de achtergrond: die is ietwat rommelig.”

Noortje: “Ook deze machine spat weer van het scherm af, zeker door de rode velgen. Mooi dat er gekozen is om de reflectie in de waterplassen te gebruiken, dit brengt veel meer diepte in de foto. Er is gekozen voor een schuine hoek/compositie en daarmee creëer je al snel een dynamisch interessant beeld. Puntjes op de i: het beeld was nog levendiger geweest als verlichting van de Porsche aan had gestaan. Hoe dan ook: fraai gedaan.”

Jonas: “Perfecte compositie, lekker speels en de weerspiegeling is heel mooi gebruikt om de wagen nog meer te ‘aarden’. Het is haast onmogelijk om een slechte foto te nemen van een GT3 RS, niettegenstaande dat dit een heel mooi plaatje is. Het enige dat ik hier mis is wat emotie. Deze wagen is één en al emotie maar daar zie ik niets van terug in de setting, wat doet zo’n racewagen op een dakparking in een grote stad?”

Op de eerste plaats treffen we een ‘gewone’ 4 Serie, maar wel eentje in een fraaie paarse kleur. Deze auto is mooi vastgelegd door @patrickdejong, in een nachtelijk Tilburg.

Machiel: “Deze foto voelt als een screenshot van Need for Speed, en dat is bedoeld als compliment. De gloed van de lampen in de nachtelijke setting zorgen voor een heerlijk sfeervol beeld. De zeecontainers passen ook perfect in het plaatje. En, misschien nog wel het belangrijkste: de bijzondere kleur van deze auto komt goed uit de verf.”

Noortje: “Dit is zo’n beeld waarnaar je langer blijft kijken. Er is veel te zien, maar de Twilight Purple BMW steelt de show en blend goed in met de scene. Het blauw in de schaduwen zorgt voor een mysterieuze sfeer en de laser lights komen mooi gedetailleerd naar voren. Wallpaper-waardig als je het mij vraagt! Om de foto nog verder te perfectioneren was het mooi geweest als de lijnen van de achtergrond verticaal uitgelijnd waren (met name aan de randen van de foto) en als je écht heel gedetailleerd gaat kijken, mist de auto een stukje belichting aan de achterkant, onder de achterlichten. Verder een zeer geslaagd shot!”

Jonas: “Dit geeft bij mij direct een bepaalde ‘Need for Speed’-vibe. Persoonlijk vind ik dat het gevoel bij een foto belangrijker is dan een perfecte compositie. Je ziet wel dat Patrick hier veel gevoel heeft in gestoken. Qua compositie lijkt het net of de containers wat naar voren hellen, eventueel had je de camera nog meer kunnen kantelen om het nog speelser te maken (zoals bij de foto van de GT3 RS). Goed gewerkt met licht waarbij het lijnenspel van de wagen mooi uitkomt.”

@patrickdejong is dus bij deze uitgeroepen tot de winnaar van de Foto van de Maand! Hij kan binnenkort een cadeaubon op de mat verwachten. Intussen gaan we vrolijk verder met een nieuwe ronde in maart. Daarnaast verloten we een extra bon ter waarde van €100 onder de uploaders. Genoeg reden om je foto’s te delen op Autoblog Spots!