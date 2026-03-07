Enige Honda Civic Type R FL5 op Marktplaats is een heerlijkheid!

Sla toe nu het kan!

Civic Type R’s zijn op Marktplaats een stuk schaarser dan je misschien zou denken. Op het moment van tikken staan er maar negen te koop, verdeeld over verschillende generaties. Van de meest recente FL5-generatie verschijnt er nog minder vaak een occasion op de (ver)koopwebsite. Nu is het alweer zover!

Waar het de vorige keer ging om een dure Ultimate Edition in het stijlvolle Crystal Black Pearl zien we nu een Type R-roodkleurig exemplaar. En mijn god, wat staat hem dat goed zeg in combinatie met de matzwarte 19-inch lichtmetalen wielen. Helemaal wanneer de deur opengaat en het rode interieur zich toont, klopt het plaatje helemaal.

Specificaties

De FL5 heeft een motor die prestaties teweegbrengt die horen bij zo’n prachtige auto. De 2,0-liter viercilinder turbomotor genaamd K20C1 produceert 329 pk en 420 Nm voor een 0-100-tijd van 5,4 seconden. Ook niet onbelangrijk: dit is nog steeds de snelste productievoorwielaandrijver op de Nordschleife met een tijd van 7:44,881.

De rode Civic Type R op Marktplaats ging vanuit de fabriek in 2023 naar Duitsland en is er net geen 22.000 kilometer gebruikt. In die tijd is hij netjes onderhouden bij een Duitse Honda-dealer. Het is met recht een puntgave Civic Type R die smeekt om gereden te worden.

De prijs

De dealer die de Honda nu verkoopt, is gevestigd in Breda. Hij wil graag 65.999 euro voor de op dit moment enige Honda Civic Type R van de FL5-generatie op Marktplaats hebben. Is er iemand die dat bedrag kan missen? Check op het dark web even mijn bankgegevens die door mijn TV-verstrekker zijn gedeeld en je weet wat je te doen staat.