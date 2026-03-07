EV-laatkomer zet één klap grote stap met solid-state batterijen

Zo kan het natuurlijk ook.

De allereerste volledig elektrische auto stamt uit 1888, nog maar kort na de uitvinding van de automobiel dus. In 1999 was de General Motors EV1 de eerste EV die in massaproductie ging. De ban werd pas echt gebroken met de Nissan Leaf in 2010. Het duurde vervolgens tot eind 2024 voordat Suzuki een volledig elektrische auto had in de vorm van de e Vitara.

Terwijl de rest van de autowereld al bezig was met het proberen om wat van het succes van de Model 3 en Model Y te jatten, bleef Suzuki maar doorontwikkelen. Het eindresultaat: een wat vreemd ogende crossover met 183 pk en een 61-kWh batterijpakket voor 426 kilometer actieradius. Geen baanbrekende cijfers kunnen we wel stellen. Nu blijkt dat het verbruik in de echte wereld ook nog eens tegenvalt en je met maximaal 70 kW kan opladen. Oei.

Suzuki heeft ineens een solid-state divisie

Hoe los je zo’n achterstand op de concurrentie in korte tijd op? Het klinkt onmogelijk, maar Suzuki heeft een manier gevonden: het kopen van een maker van solid-state batterijen. Het gaat om de Japanse Kanadevia Corporation. De onderneming maakte sinds 2006 accu’s voor de lucht- en ruimtevaart. Alleen de activiteiten op het gebied van solid-state accu’s worden onderdeel van de Suzuki Motor Corporation.

Vanaf 1 juli 2026 gaat de maker van vaste stof batterijen werken voor Suzuki. Kanadevia heeft een eigen productieproces om tot de heilige graal der accu’s te komen, gepatenteerd. Hierdoor is de batterij extra veilig, aldus de makers, op speciale gebieden, zoals de ruimte, maar ook bij extreme hitte of kou. Het patent gaat nu dus naar Suzuki en wordt verder ontwikkeld.

De keuze van Kanadevia viel op Suzuki omdat de autobouwer ”de beste manier zou zijn om de technologie voor volledig solid-state batterijen verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de groei in de industriële sector”. Hierbij noemt de batterijenboer expliciet Suzuki’s handel in EV’s.

De vraag voor ons is: gaat de autotak meegenieten? Onder EV’s vallen namelijk motorfietsen, brommers en quads die Suzuki ook bouwt naast auto’s. Hier geven Suzuki noch Kanadevia antwoord op. De tijd zal het leren. Als Suzuki deze keer maar wel op tijd op het feestje is en niet pas tegen 2050 met de eerste EV met solid-state accu op de proppen komt.