Porsche geeft zelf een Tesla aan journalisten mee - Autoblog.nl

Porsche is zo overtuigd van de Taycan, dat ze in Canada zelf een Tesla meegeven voor een vergelijking.

Het maken van een rijtest begint natuurlijk met een auto. Maar ja, dan moet je deze wel kunnen regelen. Voor de Canadese autojournalisten is dat nogal moeilijk als ze een Tesla willen testen of vergelijken. De Amerikaanse autofabrikant besloot in oktober 2020 zijn PR-afdeling terug te trekken in het Noord-Amerikaanse land. En daardoor kunnen de Model S, Model X, Model 3 en Model Y niet geleverd worden aan journo’s door het merk zelf.

Porsche Taycan vs Tesla Model S vergelijking

In Canada zijn journalisten aangewezen op vrienden, familie of autodealers met een Tesla. Een nogal slordige gang van zaken. Het is nu zelf zo dat Porsche een Tesla meegeeft aan journalisten in Canada als ze de Taycan komen testen. De Tesla in kwestie betreft een Model S P100 die een dealer van het merk ter inruil heeft verkregen. De elektrische auto wordt nu meegegeven aan journalisten zodat ze de Tesla tegenover een Porsche Taycan kunnen zetten.

Porsche is zo overtuigd dat de Taycan een betere auto is dan de Tesla, dat ze niet bang zijn om een Model S mee te geven aan journalisten in Canada voor een vergelijking. Het is niet de eerste keer dat het Duitse automerk zelf zo’n vergelijking opzet. Met de lancering van de Taycan in de Verenigde Staten kregen journalisten tijdens een event ook een Tesla Model S tot hun beschikking vanuit Porsche.

Uiteindelijk is het aan de journalist om kritisch te blijven. De tweedehands Model S is vast niet zo mooi en dik uitgevoerd als de Taycan die ze van Porsche zelf krijgen. Maar omdat Tesla geen PR-kanalen beschikbaar heeft in Canada is het ook niet zo dat er een beter alternatief is. (via Carscoops)