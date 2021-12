Volkswagen pakt grootste nadeel Golf 8 grondig aan

Nu maar hopen dat de upgrades van het Golf 8 infotainmentsysteem voldoende zijn.

De overgang van de Golf 7 (eigenlijk de 7.5) naar de Golf 8 is niet de meest succesvolle geweest. In grote lijnen is de auto identiek, alleen is er overduidelijk beknibbeld op veel zaken. Nu was een Golf 7 erg goed qua interieurafwerking, dus de auto is nu gelijk aan wat de norm is in zijn klasse, niet meer een stap erboven.

Maar misschien wel het meest opzienbare aan de Golf 8 is het infotainmentsysteem. Je kunt zien wat ze bij Volkswagen voor elkaar wilden krijgen, maar het werkt (nog) niet zo prettig. We zeggen expres ‘nog’, want Volkswagen heeft een enorme waslijst aan updates voor het ‘MIB3’-systeem.

Upgrades

Volgens Volkswagen is de Voice Control-functie aanzienlijk beter. Nu is dat in bijna alle auto’s (en voor veel apparaten) alsnog erg lastig, dus dat namen we de Golf niet kwalijk. Wel belangrijk is dat Volkswagen de computer achter het systeem sneller heeft gemaakt. Het gaat om een SoC (system on chip, net zoals de nieuwe MacBooks) met een 4 cores. Ook is er een nieuwe GPU (grafische kaart). Dit moet ervoor zorgen dat het systeem beter draait en vloeiender animaties heeft (zoals met scrollen en swipen).

Ook is de software iets beter op de hardware afgestemd bij het nieuwe Golf 8 infotainmentsysteem. Zo moet het voorkomen worden dat bepaalde knoppen niet activeren als je ze per ongeluk aanraakt. Denk aan de knopjes onder het scherm.

Slechte nieuws Golf 8 infotainmentsysteem

Dan het slechte nieuws, de updates zijn deels hardwarematig. Alle software-updates zijn beschikbaar voor alle Golfs van de achtste generatie en kunnen dus later geïnstalleerd worden. De hardware-upgrades zijn er alleen voor nieuwe modellen.











Het MIB3-infotainmentsysteem van de Volkswagen Golf 8 kent de nodige opstartproblemen. Vanwege diverse software-problemen werd de productie van het systeem siltgelegd. In 2021 was er vervolgens een terugroepactie vanwege het systeem. Het is de bedoeling dat nu wel alles naar behoren werkt.

Het nieuwe systeem wordt vanaf 2022 geleverd.

