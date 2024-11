De wondere wereld van kleine hatchback-pickups in beeld

Waarom moet een pickup een lompe body-on-frame-truck zijn als je ook gewoon een kleine hatchback kan gebruiken?

In de huidige wereld van besparen en winst maken is het lastig om elk autotype levend te houden. In sommige gevallen is dat ook wel begrijpelijk. Dat er in Nederland behalve de incidentele Hilux-rijder vrij weinig mensen voor een pickup kiezen is bijvoorbeeld al een tijdje de realiteit. Wat moet je nou met zo’n lomp apparaat als je ook een bestelwagen kan kopen, en dan regenen er ook nog eens geen dingen in je kofferbak nat?

Kleine “hatchback-pickups”

Toch kon je ooit best wat pickups kopen en veel daarvan waren modellen volgens een bepaald recept. Namelijk het pakken van een normale, alledaagse hatchback en daar alles achter de voordeuren wegslijpen. En vervolgens een bed eraan lassen, uiteraard. Een beetje wat Australiërs een ute noemen, maar de Europese inslag moest het niet zo hebben van grote, V8-aangedreven muscle cars als basis en meer van kleine personenauto’s met dito motoren. We nemen ze door en je merkt wel wat de trend is.

Dacia Logan Pickup (U90)

Oh ja, niet elk model wat we vandaag gaan bespreken is in Nederland of zelfs Europa geleverd. Maar een deel ook wel, zoals de Dacia Logan pickup. Uiteraard kennen we de Logan als de eerste poging van Dacia toen Renault de tent had overgenomen en de sedanversie was veelbesproken. Ook de MCV, een soort ludospace met bestelwagendeuren, sloeg hier nog best aan. De pickup is een wat zeldzamere auto, want je moest wel echt heel erg van geld besparen houden op één specifiek aspect als dit de beste oplossing was. Geen megasucces, ondanks de toch best toffe optie om een ingebouwde kiepbak te krijgen.

Fiat Strada (278)

In de voetsporen van de Dacia Logan vinden we de Fiat Strada, die er overigens eerder was. Niet te verwarren met hoe de Engelsen de Fiat Ritmo noemden. ‘Ritmo’ was een merk maandverband, dus werd dat aldaar Strada. Voor ons was de Strada de pickup-versie van de Palio, die wij dan weer enkel kenden als Weekend. Die was er dus ook elders als hatchback, sedan (Siena) en pickup, allemaal gebaseerd op hetzelfde onderstel met dezelfde voorkant. De Palio was een ideetje van de Latijns-Amerikaanse tak van Fiat, maar ontworpen als ‘wereldauto’. Vandaar dat ook de pickup-versie, normaliter vooral een Latijns-Amerikaans idee, onze regionen haalde.

Ford Fiesta Courier

Een auto die dat niet deed was de Ford Fiesta Courier. De naam Courier is een populaire voor Ford, dat was hoe ooit de Ranger heette, maar wij kregen wel de Courier op Fiesta-basis als tegenhanger voor de Renault Express en SEAT Inca. Momenteel gebruikt Ford de naam voor de kleinste versie van de Transit. Voor de Latijns-Amerikaanse markt werd de Courier bijgestaan door een pickup-versie, die vrijwel identiek was aan ‘onze’ Courier. Maar dan geen bus-opbouw, maar een laadbak.

En die hield het nog best een tijdje vol in de markt aldaar, zelfs in ‘RS’- of ‘Sport’-uitvoering. En je begrijpt ineens waar Volkswagen het idee voor de velgen van de Golf V GTI vandaan heeft.

Mini Pickup (ADO20)

De Engelsen hadden raak geschoten met de Austin/Rover/Morris/Mini Mini. Het kleine stadswagentje was een megahit, waardoor versies om het praktisch gemak van de auto te bevorderen niet uit konden blijven. Daarvoor wist Mini de wielbasis net ietsje te verlengen om nog meer ruimte te creëren. Er kwam een stationwagon genaamd Clubman, maar bekender is natuurlijk de Traveller met zijn houten frame achterop. Ook kwam er een klein busje en dat gaf weer de gelegenheid om ook een pickup uit te brengen. Met slechts een kleine toename in de wielbasis had je zo ineens een praktische Mini.

Peugeot Hoggar

Als je de naam ‘Peugeot Hoggar’ hoort, denk je als je goed hebt opgelet bij Peugeot-concepts misschien aan de knotsgekke buggy die het merk presenteerde in 2004. Die bij een concept bleef.

De naam Hoggar schopte het wel tot het productiestadium, maar dan als pickup-versie van de Peugeot 207. Tenminste, dat is het snoetje wat Peugeot erop plakte voor de Latijns-Amerikaanse markt. Daar was de 207 namelijk wat wij de 206+ noemden, een 207-frontje op de 206. De Hoggar was dus een 206 met pickup-bed die eruit zag als een 207. Oh ja, en kan jij raden waar de achterlichten vandaan komen? Hint: Sesame, open u.

In de Zuid-Amerikaanse markt lustten ze er echter wel pap van en kwam er ook een extra ruige versie, de Peugeot Hoggar Escapade. Dan kreeg je extra plastic op de wielkasten en bumpers en een stoer ogende ‘bullbar’.

Proton Arena/Jumbuck

Ken je Proton nog? Misschien niet, want dit Maleisische merk was vooral hip in de thuismarkt. Proton had echter ook voeten in de aarde in het Verenigd Koninkrijk toen ze aandelen van Lotus overkochten. Proton heeft dus ook auto’s verkocht bij onze Westerburen, waarvan de Wira en Satria simpelweg rebadges waren van de Lancer en Colt. Voor de plaatselijke markt kwam Proton ook met een pickup op basis van die twee genaamd de Arena. Omdat Proton ook auto’s verkocht in Australië werd gedacht dat ze zo de ute-markt konden infiltreren. Het was dus niet nodig om de Arena te exporteren naar het VK, maar dat werd wel gedaan onder de noemer ‘Jumbuck’. Nu best een beetje een cultauto, het merk Proton verliet het VK namelijk niet lang na de Jumbuck en het concept van een kleine pickup was een uniek stukje markt wat Proton bediende.

Skoda Felicia Fun (Typ. 796)

Hoe lollig moet een auto zijn om hem letterlijk de ‘Fun’ te noemen? De Skoda Felicia Fun doet een gooi. De Skoda Felicia met laadbak was er al in de Tsjechische markt, maar de Fun is de versie die je herinnert. Inclusief extra stoelen in de laadbak, kanariegele lak van top tot teen en zelfs de wielen. En die spoiler! Dat de motoren doorsnee VAG-motoren waren omdat de Felicia de eerste VAG-Skoda was, mag de pret niet drukken.

Volkswagen Caddy

Nu we het toch hebben over VAG-pickups, moeten we het ook even hebben over de Caddy. Die was er al sinds de Golf I als Caddy pickup (Typ. 14). En ja, die heette in sommige markten dus echt de Golf Caddy. Dat kan je ook niet beter verzinnen. Wederom vooral in de Latijns-Amerikaanse markten was de Caddy de perfecte broeder van de Golf. Later werd de versie voor de Europese markt ‘geoptimaliseerd’ door een kleine bestelwagen te worden. Denk maar aan de rebadge van de SEAT Inca op Polo (Typ. 6N)-basis die wij ook nog kregen.

Daarvoor was er echter nog deze Caddy (Typ. 9U). Heb je een déjà vu? Dat kan, want dit is geen Volkswagen. Dit is een Volkswagen-logo op een Skoda Felicia pickup. Zoals gezegd gebruikt die veel VAG-techniek, dus de motoren waren uiteraard wel gewoon van VW. Het was een simpele kostenbesparing om toch een kleine pickup aan te kunnen bieden. Volkswagen en pickups, geen goed huwelijk. Tussen deze rebadge-Skoda, de Taro (een rebadge-Hilux) en de veel te dure Amarok die uit wanhoop dan maar een Ford-rebadge wordt, hebben ze het er maar moeilijk mee.

Volkswagen Saveiro

Voor onze markt dan. Zou je een Braziliaan vragen of Volkswagen populair is als pickup-verkoper, dan zouden ze zeggen ‘oh jazeker!’ Want in Latijns-Amerika is er een Volkswagen-pickup op basis van een kleine hatchback genaamd Saveiro.

Dat is allemaal vrij simpel: Volkswagen heeft ook zo’n Palio-achtig hatchbackplatform dat veel te lang in productie is gebleven voor onze standaarden. Het betekende in de Amerika’s dat je goedkoop een middenklasse VW kon scoren. Denk aan de Gol, de Pointer, de Parati en de Voyage. De Saveiro was simpelweg de pickup-versie van dat platform. De voorkant is dus een stokoude VW en de achterkant is een bed. Maar in bijvoorbeeld de Braziliaanse en Argentijnse markt lusten ze er wel pap van.

De Saveiro evolueerde simpelweg mee met de Gol. Die auto bewees lange tijd dat Volkswagen er erg goed in is om hun designtaal heel goed te kopiëren op een model zonder identiek te zijn. Je denkt dus aan een Polo of misschien een Tiguan, maar het is een los model.

De Volkswagen Saveiro is overigens nog steeds te koop op basis van dit stokoude platform, nu ietwat lijkend op de uitgaande Volkswagen Polo (Typ. 6R).

BONUS: BMW M3 Pickup (E93)

Een auto die niet gebaseerd is op een hatchback en niet eens in productie ging, maar we willen hem toch even benoemd hebben. BMW bouwde voor 1 april in 2011 namelijk deze M3 pickup. Het idee was om de snelste pickup ter wereld te bouwen, een titel die trouwens des tijds nog in handen was van de GMC Syclone uit 1991. Met de 420 pk sterke BMW M3 van des tijds moest dat dus een makkie zijn. Het recept leek aardig productieklaar en er bestaat een werkend prototype. Geinig feitje: de chassiscode is E93, wat de chassiscode van de cabrio is. En jawel: de M3 pickup was daarop gebaseerd en had een uitneembaar targadak. Stiekem is dat om kosten te besparen, want dan heb je het verstevigde chassis en de verkorte voorruit al. Maar het zou deze door een V8-aangedreven, op een autogebaseerde pickup met 400+ pk ook nog eens de spirituele opvolger van de Chevrolet SSR maken. Knotsgek en daarom wilden we hem toch even benoemd hebben als bonus.