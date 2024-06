Toekomst van de tofste kleine alleskunner in beeld

De moeilijkst te verkopen auto in de huidige tijd, de Suzuki Jimny, blijft stug volhouden, maar hoe lang nog?

De keiharde les die autofabrikanten nu veel tegenkomen: sympathie verkoopt geen auto’s. Dus hoe leuk fans of autojournalisten iets ook vinden, je moet ook letten op wat de koper wil. De koper wil iets dat vooral uitstraalt dat het heel veel is, terwijl het eigenlijk vooral heel goedkoop en/of voordelig is. Zaken als styling, hoe goed een auto is in het onverharde en een functionele doch simpele insteek, dat doet het allemaal niet zo meer.

Jimny

En toch wil Suzuki maar niet stoppen met de auto die met die logica onverkoopbaar lijkt, de Jimny. Maar dat onverkoopbare lijkt vooral iets Europees te zijn. In landen waar zo’n bonkig no-nonsense terreinwagentje de ruige paden kan betreden, is het nog steeds een prima deal. Het goede nieuws is in ieder geval dat Suzuki daarom absoluut nog niet de handdoek in de ring gooit wat betreft de Jimny. In Australië gaat ‘ie nog als warme broodjes over de toonbank.

Varianten

Wel is Suzuki langzaam op zoek naar wat varianten van de Jimny waardoor ‘ie een zetje in de rug krijgt. Zo is er sinds niet zo lang geleden een vijfdeurs variant van de Jimny. Proportioneel minder leuk, maar wel praktischer. In Japan heb je zelfs een versie van de Jimny met iets kortere bumpers, zonder de breed uitgezette wielkasten en een 660cc groot blokje, om binnen de Kei Car-regels te passen.

De familie wordt wellicht groter, zo meldt het Australische CarSales. Een variant waar velen, vooral in Australië al lange tijd over speculeren: de Ute, die wij beter kennen als pickup. Als je je best doet kan je hem al zo ombouwen, maar Suzuki zou ook zelf bezig zijn met een versie waar je niet zelf hoeft te knutselen.

Hybride/EV?

Iets wat wellicht roet in het eten van het Australische Jimny-succes kan gooien: Australië wil ook nieuwe regels in gang zetten omtrent emissies en milieu. Er is nog niks concreets, maar Suzuki ‘overweegt het’ om schonere varianten van de Jimny te bouwen. Het zou kunnen beginnen met een hybride unit om de benzinemotor bij te staan, tot en met wellicht een Jimny EV? Dat laatste is al helemaal niet concreet, want Suzuki wil eerst zien hoe de nieuwe emissiestandaard van 2025 de Jimny gaat aantasten.

In Europa hebben we een beetje een donderwolk-gevoel bij de Suzuki Jimny. Het VK bevestigde onlangs dat de Jimny uit het gamma gaat en in Nederland is het gamma gedecimeerd tot enkel de Jimny Professional, een versie met twee zitplaatsen die theoretisch gezien op grijs kenteken kan. Totdat die regels veranderen en de auto zo goed als kansloos is.