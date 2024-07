Weg met die asociale pickups

De Europese Commissie geeft toe dat het wel mooi is geweest met al die pickups op ons continent.

Een dikke V8 (of V6 tegenwoordig), een uitlaat met klep en een man of vrouw met minimaal één tattoo achter het stuur. Ja, we hebben het over de pickup-rijders. Lekker over één kam scheren met dit vooroordeel, toch komt dit stereotype niet uit de lucht vallen.

Asociale pickups op grijs kenteken

Inmiddels zijn de RAMs en F-150’s niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Zeker in Nederland zijn ze populair onder de grijs kenteken-rijders. De Europese Commissie gaat er een stokje voor steken. Het is een reactie op een brief, getekend door acht organisaties die van mening zijn dat het de spuitgaten uitloopt in Europa.

Er zijn zorgen over onder andere de veiligheid en de uitstoot van dit soort wagens. Nieuwe Europese auto’s moeten aan allerlei strenge regels voldoen om hier verkocht te mogen worden. De pickups worden echter geïmporteerd vanuit de VS en met een paar kleine aanpassingen komen ze in aanmerking voor een kenteken.

Als voetganger een pickup koppen loopt vervelender af dan het kussen van een schattige Peugeot 208. Met hun grote motoren, vooral gericht op de Amerikaanse markt, zijn het ook niet de meest duurzame voertuigen.

Niet alleen in Nederland zijn pickups populair. Het afgelopen jaar werden ongeveer 5.000 RAMs geregistreerd in Europa, een stijging van 20 procent in vergelijking met 2022. Alleen al van dit model rijden er nu zo’n 20.000 rond op de Europese wegen.

In de brief roepen de organisaties de EU op om met strengere regels te komen zodat pickups niet zo makkelijk in ons continent een kenteken kunnen krijgen. Brussel reageerde door te zeggen dat ze de zorgen begrijpen vanuit de organisaties. Er zijn echter geen concrete beloftes gedaan om iets te doen aan deze ontwikkeling. Wordt mogelijk vervolgd.. (via ECF.com)