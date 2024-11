BREEK: dit is de nieuwe BMW iX3, normale grille keert terug

Nee dit is niet de Vision X concept, dit is het patent voor het productiemodel voor de nieuwe BMW iX3. Met dus een LL Cool Jesque comeback voor de normale BMW grille.

De Duitse auto industrie piept en kraakt op het moment. Dat heeft vooral veel te maken met dure energiekosten na de afsluiting van Russisch gas. Maar ook met een aantal andere zaken. Daaronder het maar niet echt aanslaan van Duitse EV’s. Een stroom van elektrische modellen ten spijt, vinden kopers ze nog niet echt spannend. Of misschien wel te spannend, in financieel opzicht, gezien de afschrijving.

BMW vaart een iets andere koers dan haar directe concurrenten van Das Auto en Das Haus. Hoewel het een van de eerste merken was met een vanaf moment één als EV ontworpen model (de i3), gaat het nu voor een flexibele aanpak. De i4, i5, iX1 en iX3 hebben allemaal broertjes die gewoon een verbrandingsmotor hebben. Al dan niet in combinatie met een stekker.

Dit heeft voordelen en BMW vaart er voor nu relatief wel bij, financieel gezien. Maar het heeft ook nadelen. De packaging van de nieuwe 5-Serie bijvoorbeeld, is duidelijk minder dan die van voorgaande generaties. Qua formaat is de auto groter, maar niet ruimer. Daarbij zit je hoger, ook in de versies met ICE, omdat de vloer hoger is om batterijen te huisvesten (die er dus niet altijd zijn). Tegelijkertijd heeft de vol-elektrische versie achter een bobbel in de voetenruimte, omdat daar in de ICE-modellen een cardanas zit. Het is dus altijd een compromis, misschien op de PHEV-versies na. En een compromis is natuurlijk per definitie niet echt premium.

Ondanks dat Porsche nu zelfs denkt aan het ontwikkelen van nieuwe platforms voor verbrandingsmotoren, weet BMW dat het met vanaf moment een als elektrische auto’s ontwikkelde modellen moet komen. En dat gaat het ook doen, met het Neue Klasse platform. Met de originele ‘Neue Klasse’, redde BMW in de jaren ’60 haar bestaan. De nieuwe Neue Klasse, moet hetzelfde kunstje flikken in het EV tijdperk.

Een van de belangrijke modellen op het Neue Klasse platform wordt de iX3. De X3 in het algemeen is al jarenlang een hardloper voor BMW. Er is/was ook een in China gebouwde elektrische X3, die dus iX3 genoemd werd. Doch de nieuwe iX3, zal dus een model zijn dat losstaat van een benzinebroeder.

We wisten al een beetje hoe de iX3 eruit ging zien dankzij het Neue Klasse X concept. De vraag was alleen nog in hoeverre het productiemodel op het concept ging lijken. Inmiddels hebben we het antwoord. Op patenttekeningen kunnen we namelijk zien dat het productiemodel nauwelijks afwijkt van het concept. Alleen de dingen die je verwacht, zoals normale spiegels, dikkere stijlen en reguliere deurklinken onderscheiden het productiemodel van het concept.

Het grootste nieuws daaraan is dat de originele BMW-grille zoals we die kenden van de E30, E12 en E28 een comeback maken. Zij het iets groter dan voorheen. Na jaren van steeds groter wordende nieren, zijn we dus eindelijk full circle. Zou gaaf zijn als de gewone sedans ook deze richting volgen.

De iX3 zal er komen in versies met een en met twee motoren en met de modernwetse accu die BMW al een tijdje belooft, een actieradius hebben tot 800 kilometer. Koppel dat aan snellere laadtijden en het klinkt allemaal veelbelovend. Heeft BMW dan toch op het juiste moment exact de juiste strategie gevonden om deze EV wende te overleven? Of moeten ze gewoon zes-in-lijns blijven bouwen? Laat het weten, in de comments!