Deel Nederlandse automobilisten ziet geen steek op de weg

Even een brilletje scoren. Of lenzen. Of laseren. Want een deel van de Nederlandse automobilisten heeft te maken met slecht zicht.

Als je niet goed het kenteken van de auto voor je kunt lezen is het misschien een goed idee om even langs de opticien te gaan. Van alle verkeersongevallen wereldwijd is slecht zicht voor 5 procent de oorzaak. Bestuurders denken nog wel even door te kunnen rijden zonder hulpmiddel om het zicht te verbeteren, maar opeens duikt die auto uit het niets op. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Slecht zicht in het verkeer

Reden voor Pearle Opticiens om een onderzoek te doen in eigen land. Wat blijkt? Ongeveer 20 procent van de Nederlandse automobilisten en elektrische fietsers geven aan niet scherp te zien op de weg. Een behoorlijk percentage. Veilig Verkeer Nederland adviseert verkeersdeelnemers om iedere twee jaar je ogen te controleren en niet alleen bij klachten van slecht zicht.

Het vervelende (of misschien maar goed ook) is dat je ogen niet op één of andere dag slecht worden. Dit is een heel langzaam proces, waar je aan gaat wennen. Vaak heb je het niet eens door. Pas bij het opzetten van een bril realiseer je hoe scherp de wereld eruit kan zien.

Als iemand uit het raam van zijn of haar auto ‘blinde!’ naar je roept, kan het inderdaad geen kwaad om een bezoekje te brengen aan de opticien. En nee, een gezellig blindengeleidehond in de auto meenemen gaat je niet helpen.

Aan het onderzoek deden meer dan 1.000 Nederlanders mee van 18 jaar of ouder. Het onderzoek werd uitgevoerd door M2MW in opdracht van Pearle.