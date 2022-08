Afrojack mag een liedje maken voor de Dutch Grand Prix

Afrojack en het Nederlandse DJ-duo DubVision zullen de Official Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix Song 2022 gaan maken.

Wat is een goed feestje zonder eigen themalied? Denk nog eens terug aan het gigantisch succesvolle Koningslied van componist John Ewbank. Prachtig gewoon. Ook de tweede editie van de Dutch Grand Prix kan op zijn eigen track rekenen. De Nederlandse artiesten Afrojack en DubVision hebben de opdracht gekregen om een nummer te maken. Dat noemen ze dan de Official Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix Song 2022.

Het liedje is zondag op 4 september voor het eerst live te horen. Voorafgaand aan de race zal de track, door middel van een show op de grid, te horen zijn. En dan kan het leger oranjefans op de tribunes helemaal uit hun bilnaad gaan.

De titel van de song is Feels Like Home. Op vrijdag 2 september is de release, met dus twee dagen later het eerste moment dat de track publiekelijk gespeeld zal worden. Afrojack en DubVision zullen niet de enige artiesten zijn die optreden gedurende het F1-weekend.

Afrojas is bij het trouwe Autoblog-publiek natuurlijk wel bekend. Het was nota bene @wouter die de DJ uit Spijkenisse de nodige kneepjes van het driften wist bij te brengen. Nick, veel plezier jong. En maak er een mooi feestje van.

De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft een blik aan artiesten opengetrokken om het publiek te vermaken. Het lijstje met artiesten bestaat uit Antoon, Emma Heesters, Floor Jansen, Joël Borelli, Kris Kross Amsterdam, La Fuente, Lucas & Steve, Mental Theo, Stuk en Xander de Buisonjé.

Lekker man. Maar eerst blijven we nog even in de Belgische sferen. Aankomend weekend zal de Formule 1 Grand Prix van België verreden worden. Een weekend later zijn wij aan de beurt.