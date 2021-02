Delta4x4 Porsche 911 is een bijzonder project - Autoblog.nl

Iets klopt er niet helemaal aan deze Delta4x4 Porsche 911. Maar geef het even de tijd. Letterlijk.

Soms zijn er van die trends die een beetje lastig te verklaren zijn. Zeker in de autowereld. Van de ombouwporjecten waarvan je denkt: is dat nu echt nodig? Denk aan de Jon Olsson conversies, van die gekke stance-auto’s of Donks. Als je geen idee hebt wat we bedoelen, leef je in een mooie wereld.

Wat we de laatste tijd ook veel zien, zijn off-road versies van sportwagens. Denk aan een Lamborghini Gallardo, Bentley Continental GT of Nissan GT-R in offroad uitmonstering. Zelfs een toptuner als Ruf is met dit soort projecten bezig. Het geeft aan dat er absoluut geld is te verdienen met Dakar-versies van sportwagens.

Delta4x4 Porsche 911

In de meeste gevallen zijn het behoorlijk aangepaste voertuigen, maar in het geval van deze Delta4x4 Porsche 911 is dat niet het geval. Delta4x4 is een Duitse tuner dat zich voornamelijk bezighoudt met het aanpassen van terreinwagens. In de meeste gevallen zijn dat leuke projecten, want 4×4’s die nog capabeler worden zijn nog stoerder.

Maar met deze Delta4x4 Porsche 911 hebben ze zich het er iets te gemakkelijk van afgemaakt. Op de enkele afbeeldingen is te zien dat de auto ietsje hoger op zijn wielen staat. Over die wielen gesproken, dat zijn de kenmerkende 4×4-velgen van de Duitse tuner. Eerlijk is eerlijk, op een Amarok of Jimmy zien ze er ge-wel-dig uit. Maar op een 911 Carrera?







Project

Is het nu allemaal heel erg gesteld met deze Delta4x4 Porsche 911? Nee, het is namelijk een aankondiging. Volgens de tuner zit er nog veel meer in het vat. De kenmerkende velgen zijn slechts de eerste stap in de conversie naar een volwaardige Dakar-mobiel. Er zullen nog (vele) stappen volgen. Uiteraard zul je het eindresultaat kunnen aanschouwen op Autoblog!